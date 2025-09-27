El gol de Ángel Di María en la paliza de Rosario Central a Gimnasia: por qué le pidió perdón a los hinchas del Lobo

Rosario Central sigue por su senda positiva. Tras el triunfo con Newell’s y los empates con Boca y Talleres, este sábado el Canalla visitó a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque por la fecha 10 del Torneo Clausura. El equipo platense viene en caída libre, bajo una crisis futbolística en la que no repuntan. Incluso, en la semana hubo amenazas de parte del plantel para no concentrar debido a la falta de pagos de parte de la dirigencia.

A pesar de que dicha situación se solucionó sobre la hora, el partido ante Rosario Central fue una pesadilla para Gimnasia. A los dos minutos ya perdía por el gol de Alejo Veliz, y antes de que finalice el primer tiempo tuvo que realizar dos cambios por lesión. En el complemento, le echaron un jugador -Fabricio Corvalán- y sobre la hora recibió dos goles más: de Enzo Giménez y de Ángel Di María.

El Fideo cerró la goleada por 3 a 0 en el Bosque con un verdadero golazo. Juan Manuel Elordi mandó un centro atrás y la recibió Di María solo. Cuando tuvo un rival cerca, lo gambeteó de gran manera y luego fusiló el arco de Nelson Insfrán, lo que simbolizó un gran tanto para liquidar el encuentro.

Lejos de mostrarse efusivo por su quinto gol en el Clausura, Angelito no festejó y hasta le pidió perdón a los hinchas de Gimnasia. Al terminar el partido, Di María explicó el motivo de este pedido de disculpas.

“Le quiero agradecer a la gente de Gimnasia, me dieron un cariño impresionante. Les agradezco mucho y les deseo lo mejor. La gente fue impresionante conmigo, no tengo palabras y no merecían que se los festeje, por eso decidí hacer eso”, explicó en el campo de juego tras el tirunfo.

Los números de Ángel Di María en Rosario Central

Desde su regreso hacia el Canalla, fueron nueve los partidos que afrontó Ángel Di María: convirtió seis goles y aportó dos asistencias en 777 minutos que disputó en el campo de juego.

