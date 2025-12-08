Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Independiente depende del título de Racing en el Torneo Clausura para clasificarse a la Copa Sudamericana 2026

La victoria de la Academia en La Bombonera dejó en una incómoda posición a su rival en Avellaneda.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Kevin Lomónaco y Maravilla Martínez.
© Creación de Gemini IAKevin Lomónaco y Maravilla Martínez.

La final del Torneo Clausura 2025 tiene confirmados a sus dos protagonistas. En Santiago del Estero, el próximo sábado, Racing y Estudiantes de La Plata se verán las caras por el título de este segundo semestre en el fútbol argentino tras superar dos exigentes pruebas.

Este lunes, el Pincha se impuso por la mínima ante Gimnasia La Plata en una nueva edición de un inesperado clásico para esta instancia. Anteriormente, el domingo, los de Gustavo Costas superaron por el mismo resultado a Boca en La Bombonera.

Estos resultados importan en Avellaneda, pero no solamente a Racing. Es que Independiente quedó en una posición incómoda teniendo en cuenta que deberán estar atentos al desenlace del campeonato para conocer su futuro de cara a la próxima temporada.

Es que el Rojo quedó en la 12° posición de la Tabla Anual, en las puertas de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. A pesar de no haberse clasificado a los Playoffs, el elenco de Gustavo Quinteros mantiene una última posibilidad de disputar el certamen internacional.

Para ello, Racing debería consagrarse campeón del Torneo Clausura el próximo sábado. Este resultado metería a la Academia en la Copa Libertadores 2026, liberando su cupo para la Sudamericana, que casualmente quedaría en manos de su máximo rival.

Cuándo se juega la final de Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

El encuentro decisivo entre la Academia y el Pincha se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero.

Publicidad
La furiosa respuesta de la pareja de Leandro Paredes a Flavio Azzaro tras la eliminación de Boca ante Racing

ver también

La furiosa respuesta de la pareja de Leandro Paredes a Flavio Azzaro tras la eliminación de Boca ante Racing

Datos clave

  • Racing y Estudiantes disputarán la final el 13 de diciembre a las 21 horas.
  • Independiente clasificará a la Copa Sudamericana si la Academia gana el torneo.
  • El partido se jugará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Ni Gallardo ni ningún otro: Costas lo hizo de nuevo y demostró que es el mejor DT del fútbol argentino

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
La reacción de Rojo y Almendra tras ganarle a Boca
Fútbol Argentino

La reacción de Rojo y Almendra tras ganarle a Boca

Ni Gallardo ni ningún otro: Costas lo hizo de nuevo y demostró que es el mejor DT del fútbol argentino
Fútbol Argentino

Ni Gallardo ni ningún otro: Costas lo hizo de nuevo y demostró que es el mejor DT del fútbol argentino

Gabriel Rojas se ilusionó con ser convocado para la Selección Argentina
Selección Argentina

Gabriel Rojas se ilusionó con ser convocado para la Selección Argentina

La Liga Profesional define las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026: el particular detalle del sorteo
Fútbol Argentino

La Liga Profesional define las zonas del Torneo Apertura y Clausura 2026: el particular detalle del sorteo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo