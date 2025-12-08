La final del Torneo Clausura 2025 tiene confirmados a sus dos protagonistas. En Santiago del Estero, el próximo sábado, Racing y Estudiantes de La Plata se verán las caras por el título de este segundo semestre en el fútbol argentino tras superar dos exigentes pruebas.

Este lunes, el Pincha se impuso por la mínima ante Gimnasia La Plata en una nueva edición de un inesperado clásico para esta instancia. Anteriormente, el domingo, los de Gustavo Costas superaron por el mismo resultado a Boca en La Bombonera.

Estos resultados importan en Avellaneda, pero no solamente a Racing. Es que Independiente quedó en una posición incómoda teniendo en cuenta que deberán estar atentos al desenlace del campeonato para conocer su futuro de cara a la próxima temporada.

Es que el Rojo quedó en la 12° posición de la Tabla Anual, en las puertas de la zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. A pesar de no haberse clasificado a los Playoffs, el elenco de Gustavo Quinteros mantiene una última posibilidad de disputar el certamen internacional.

Para ello, Racing debería consagrarse campeón del Torneo Clausura el próximo sábado. Este resultado metería a la Academia en la Copa Libertadores 2026, liberando su cupo para la Sudamericana, que casualmente quedaría en manos de su máximo rival.

Cuándo se juega la final de Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes

El encuentro decisivo entre la Academia y el Pincha se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero.

Publicidad

Publicidad

ver también La furiosa respuesta de la pareja de Leandro Paredes a Flavio Azzaro tras la eliminación de Boca ante Racing

Datos clave