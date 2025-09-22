El insólito penal errado por Darío Benedetto en Belgrano vs. Newell’s por el Torneo Clausura 2025

En junio de este año y sorprendiendo a propios y extraños como consecuencia de una promesa previa que incluía a Boca Juniors, Darío Benedetto se transformó en refuerzo de Newell’s Old Boys de Rosario. En ese entonces, los hinchas del conjunto Leproso se ilusionaron de manera contundente dada su jerarquía.

Sin embargo, en sus primeros tres meses defendiendo la camiseta de Newell’s, el oriundo de Berazategui, provincia de Buenos Aires, no pudo devolver esa confianza y esa ilusión con goles. Aunque, este lunes, tuvo una oportunidad inmejorable para hacerlo.

Culminando la primera parte del cotejo entre Belgrano y Newell’s por novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional, el también ex jugador de América de México y Olympique de Marsella, entre otros equipos, se hizo cargo de una pena máxima.

Así fue como, después de varias idas y vueltas y de una conversación con el árbitro, el experimentado artillero de 35 años de edad e internacional con la Selección Argentina consumó el esperado disparo. Lamentablemente para él, el mismo no terminó en gol.

Lejos de caracterizarse por potencia y precisión, Benedetto no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él: abrió el pie y acomodó el remate al medio del arco, sin violencia. Por ende, Thiago Cardozo, arquero del Pirata, no tuvo problemas para detenerlo.

