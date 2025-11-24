El pasillo de Estudiantes a Rosario Central es la historia de una guerra política que incluye a la AFA y a Verón

¿Cuál es la historia del pasillo de Estudiantes de La Plata a Rosario Central? Es la historia de una guerra política. No hay que mirar para el costado y hay que plantear las cosas como son. Acá hay una guerra política entre la AFA y el propio Pincha y entre la AFA y Juan Sebastián Verón.

Desde los dos lados están jugando fuerte: la AFA exigiéndole el pasillo a Estudiantes para el campeón discutido y los de Eduardo Domínguez dándole la espalda al Canalla. En ese contexto, el nuevo capítulo pasa por la aparición del Tribunal de Disciplina para investigar al plantel de Estudiantes por incitación a la violencia.

Incluso, existe la posibilidad de que haya una sanción por seis meses para los jugadores del equipo de La Plata. Yo creo que lo más sano es que la historia del pasillo se termine acá, que no se manche el campeonato y que Estudiantes pueda seguir contando con sus jugadores.

Y este es el mejor camino porque Estudiantes ganó bien. Ganó dentro de la cancha con todas las de la ley, como Argentinos le ganó bien a Vélez, como Boca le ganó bien a Talleres y como Estudiantes de Río Cuarto le ganó bien a Deportivo Madryn en la Primera Nacional.

Los partidos se resuelven en la cancha. Y, en la cancha, más allá de lo que diga Ariel Holan, que se pone en modo víctima, en modo llorón que no pidió este título, Estudiantes fue superior a Rosario Central y merecidamente pasó a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Publicidad

Publicidad

Ahora, el Pincha enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, que tuvo una ayudita de Nazareno Arasa para eliminar a San Lorenzo de Almagro. Repito: lo mejor sería que la historia del pasillo termine acá y que Estudiantes pueda seguir compitiendo para ser el campeón de este torneo.

ver también Boca solo juega a un córner de Paredes porque los rivales ya le tomaron la mano