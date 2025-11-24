Boca solo juega a un córner de Paredes porque los rivales ya le tomaron la mano

¿A qué juega Boca? Hoy juega a un córner de Leandro Paredes. Sí, porque así abrió los últimos dos partidos. Contra Tigre, minuto 70, tiro de esquina de él y golazo de Ayrton Costa. Frente a Talleres, octavos de final, nuevo córner del mediocampista y cabezazo de Lautaro Di Lollo.

Boca recién juega bien al fútbol y tiene vuelo cuando entra Ander Herrera en los segundos tiempos. En los últimos 20 o 25 minutos, con el equipo ya ganando por uno o dos goles de diferencia. Hasta ese momento, los rivales le tomaron la mano, presionando a Paredes y no dejándolo jugar.

Leandro Paredes, capitán y máximo referente de Boca. (Foto: Getty)

Ayer, Carlos Tevez lo hizo muy bien con Ulises Ortegoza. Salvo la pelota parada, Paredes casi no la tocó. Es más, el Paredes del partido fue Matías Galarza, el 5 de Talleres que la rompió toda. Al Matador le faltó en la definición, porque en los primeros 45 minutos fue mucho mejor que Boca.

Además, el equipo de Claudio Úbeda tuvo a Agustín Marchesín, que tuvo su mejor partido desde que llegó a Boca. Hasta se reivindicó de la noche contra Alianza Lima atajando un penal en el mismo arco de aquella definición en la que le había dejado su lugar a Leandro Brey.

Boca no recibe goles: 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres. Y, con los goles de Miguel Merentiel, las atajadas del propio Marchesín y los tiros de esquina de Paredes, es candidato al título y llega fuerte al cruce contra Argentinos Juniors en la Bombonera.

