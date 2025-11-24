Es tendencia:
Boca solo juega a un córner de Paredes porque los rivales ya le tomaron la mano

Por esa vía, el Xeneize abrió los últimos dos partidos. Recién juega al fútbol en los segundos tiempos cuando entra Ander Herrera.

Por Toti Pasman

Leandro Paredes, sumamente importante con la pelota parada.
¿A qué juega Boca? Hoy juega a un córner de Leandro Paredes. Sí, porque así abrió los últimos dos partidos. Contra Tigre, minuto 70, tiro de esquina de él y golazo de Ayrton Costa. Frente a Talleres, octavos de final, nuevo córner del mediocampista y cabezazo de Lautaro Di Lollo.

Boca recién juega bien al fútbol y tiene vuelo cuando entra Ander Herrera en los segundos tiempos. En los últimos 20 o 25 minutos, con el equipo ya ganando por uno o dos goles de diferencia. Hasta ese momento, los rivales le tomaron la mano, presionando a Paredes y no dejándolo jugar.

Leandro Paredes, capitán y máximo referente de Boca. (Foto: Getty)

Ayer, Carlos Tevez lo hizo muy bien con Ulises Ortegoza. Salvo la pelota parada, Paredes casi no la tocó. Es más, el Paredes del partido fue Matías Galarza, el 5 de Talleres que la rompió toda. Al Matador le faltó en la definición, porque en los primeros 45 minutos fue mucho mejor que Boca.

Además, el equipo de Claudio Úbeda tuvo a Agustín Marchesín, que tuvo su mejor partido desde que llegó a Boca. Hasta se reivindicó de la noche contra Alianza Lima atajando un penal en el mismo arco de aquella definición en la que le había dejado su lugar a Leandro Brey.

Boca no recibe goles: 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres. Y, con los goles de Miguel Merentiel, las atajadas del propio Marchesín y los tiros de esquina de Paredes, es candidato al título y llega fuerte al cruce contra Argentinos Juniors en la Bombonera.

