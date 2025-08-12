El plan de renovación del Estadio Único de La Plata para ser la sede principal de la Selección Argentina

El proyecto de “La casa de las Selecciones nacionales” avanza con firmeza. Este martes, la Asociación del Fútbol Argentino informó que en los próximos días presentará un master plan de renovación para el Estadio Ciudad de La Plata – Diego Armando Maradona, con la intención de que el mismo sea utilizado por la Selección masculina y femenina en el futuro.

El proyecto incluirá obras de infraestructura que permitan la puesta en valor de “campo de juego, iluminación, vestuarios, playón, cancha auxiliar y techos del recinto“.Todo surge bajo el convenio firmado entre la AFA y la Provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2024, por la cesión de uso y explotación del estadio.

El objetivo del plan es dotar al recinto de ciertas mejores que permitan convertirlo en “un estadio moderno y con las comodidades necesarias” para que todos los espectadores puedan disfrutar de eventos deportivos y culturales de alta gama. En un principio, la intención principal era que el estadio “sea utilizado por la Selección mayor y por todas las selecciones de la AFA, las juveniles incluidas, y también la Conmebol“, según confirmó Julio Alak, intendente de la capital de Buenos Aires.

La iniciativa, además, respondió a la exigencia de ciertos clubes de tener un recinto de carácter neutral para albergar encuentros de alta envergadura, como compromisos de Copa Argentina, finales neutrales y continentales, sin la necesidad de que los hinchas deban recorrer extensos kilómetros para decir presente. Por eso es que el foco estará puesto en acondicionar por igual el campo de juego y las comodidades para los espectadores.

“Queremos saldar esta deuda edilicia, tener un estadio de primer nivel, para poder jugar partidos de todo nuestro fútbol”, declaró Claudio Tapia, presidente de la AFA, al consolidar el acuerdo. No obstante, la transformación no solo apuntaría a consolidar el DAM a nivel deportivo, sino que finalmente también hará hincapié en cuestiones culturales.

El presente del Estadio Ciudad de La Plata – Diego Armando Maradona

Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad para 53 mil espectadores y supo albergar el famoso regreso de Los Piojos y shows de La Renga. La última vez que abrió sus puertas fue para organizar el Festival de la cerveza, celebrado en mayo.

En cambio, su relación con el fútbol se encuentra un tanto oxidada. Es que no acoge un partido desde mediados de 2023, cuando ofició de sede para el Mundial Sub 20 realizado en el país. Sin embargo, la idea sería que esta situación empiece a revertirse durante los próximos meses.

