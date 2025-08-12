Se conoció cómo quedará La Bombonera con el proyecto que quiere Riquelme: los millones que costaría y la nueva capacidad

Desde su asunción como presidente de Boca, Juan Román Riquelme reveló que uno de sus principales objetivos en su mandato es reformar La Bombonera para aumentar la capacidad y que el estadio pueda albergar una mayor cantidad de hinchas en cada partido que juegue como local.

Luego de varios estudios de diferentes proyectos presentados en la institución, el presidente del Xeneize y la comisión directiva firmaron hace 4 meses el render oficial con todo el plan que intentarán llevar a cabo en el corto y mediano plazo, para que el estadio esté listo antes del cierre del mandato.

Según lo informado por Planeta Boca Juniors, Boca planea correr el campo de juego varios metros hacia las vías y hacer lo mismo con 10 filas de la platea baja para poder “ganar metros” hacia ese lado. Como consecuencia de esto, los bancos de suplentes se correrán para el otro lado de la cancha.

Tras ganar este terreno, el club demolerá los palcos actuales y construirá una tribuna en la que habrá plateas abajo y palcos arriba. Para que esto suceda, no será necesario comprar los terrenos de las casas vecinas, por lo que solamente será utilizado el terreno de la institución.

Dentro de estas remodelaciones, el estadio contará con una pantalla led 360 que recorrerá toda la circunferencia, tal como sucede con el del Real Madrid. Además, contará con un techo en todas las tribunas altas, y se eliminará el túnel visitante para que la popular sur baja tenga varios metros más cerca del campo de juego.

Por otro lado, en cuanto al tiempo que demandarán estas obras, está estipulado que será de entre 6 y 9 meses. Boca tiene dos opciones firmes para ser local en ese lapso: el Estadio Único de La Plata o el Cilindro de Avellaneda.

La nueva capacidad que tendría La Bombonera

Según lo informado por Planeta Boca Juniors, La Bombonera aumentaría su capacidad para por lo menos 15 mil personas más, ya que el aforo estipulado iría entre 71.000 y 84.000 personas, para convertirse así en el segundo estadio con mayor capacidad en el fútbol argentino.

Los millones que costaría la renovación de La Bombonera

La obra fue tasada en una cifra cercana a los 100 millones de dólares y en Boca creen que podría pagarse con la venta por tres años de los nuevos palcos, que pasarán de ser 86 a 240, informó Planeta Boca Juniors. Como plan b aparecen empresas que están interesadas a invertir en el proyecto, sin entregar el “naming” del estadio.

