Fue campeón con Racing, estuvo cerca de jugar en Boca y ahora llegaría a Inter Miami para ser compañero de Messi

Luego de meterse en los cuartos de final de la Leagues Cup, en Inter Miami están buscando reforzar al elenco que lidera Javier Mascherano para que, de la mano de Lionel Messi y compañía, vayan detrás de los grandes objetivos que tienen para esta temporada.

En este caso, el cuadro de Fort Lauderdale se encuentra en plenas negociaciones con Gonzalo Piovi, quien milita en las filas de Cruz Azul, al que llegó en enero de 2024 tras su paso por Racing. Si bien el defensor central, que se transformó en un referente de los mexicanos, tuvo chances de llegar a Boca cuando Fernando Gago era el entrenador, se mantuvo en tierras aztecas.

Nacido en el partido de Morón, el defensor que pasó por Argentinos Juniors y que, además de ganar el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional con la Academia, fue campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional, este año tuvo la posibilidad de conquistar su único título con la Máquina Cementera en la Concachampions.

Según reportaron desde el periódico mexicano Súper Deportivo, entre el futbolista y las autoridades del club estadounidense ya está acordado el contrato, que sería por un lapso de tres temporadas, pero aún resta destrabar su salida desde Cruz Azul, al que llegó por un expreso pedido de Martín Anselmi, el ex DT que tras el Mundial de Clubes dejó de trabajar para Porto.

¿Cuánto le costaría a Inter Miami el arribo de Gonzalo Piovi?

Luego de conocerse el interés de Inter Miami por Gonzalo Piovi, desde TUDN revelaron que los directivos de Cruz Azul solicitarían una cifra cercana a los 7 millones de dólares para desligarse del zaguero de 30 años.

Por otra parte, la misma fuente aseguró que si “Inter Miami no está dispuesto a desembolsar dicha cantidad, la Máquina no escuchará más ofertas” para vender a Piovi, quien es considerado muy importante para el entrenador Nicolás Larcamón.

Las estadísticas de Gonzalo Piovi en Cruz Azul

Desde que arribó a Cruz Azul, en enero de 2024, Gonzalo Piovi afrontó un total de 74 partidos y solamente aportó 6 asistencias, ya que todavía no logró convertir goles.

