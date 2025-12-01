Es tendencia:
El polémico homenaje de Barracas Central a Chiqui Tapia en medio de la definición del Torneo Clausura

Mientras el Guapo se jugaba el pase a semifinales ante Gimnasia, su hinchada desplegó una bandera para el presidente de la AFA.

Por Agustín Vetere

Claudio Tapia, presidente de la AFA.
Claudio Tapia, presidente de la AFA.

La fase de eliminación directa del Torneo Clausura 2025 continúa en marcha y este lunes quedarán conformadas las semifinales. Con Estudiantes y Boca ya clasificados a esta instancia, Barracas Central y Gimnasia definen quién se enfrentará al Pincha por un lugar en la final.

El duelo entre el Guapo y el Lobo en la Ciudad de Buenos Aires se da en medio de la polémica alrededor de la AFA y la gestión de Chiqui Tapia. Las sospechas sobre los arbitrajes a favor del Barracas y otros equipos afines a la directiva, además de la desmedida sanción a Estudiantes por el pasillo a Rosario Central aún cargan fuerte controversia en el fútbol argentino.

Sin embargo, la hinchada del Guapo desplegó este lunes una imponente bandera para homenajear a quien lleva el nombre del estadio ‘Claudio Fabián Tapia’. El mandatario ocupó esta posición en el club hasta 2020 y hoy es su hijo Matías quien ocupa ese rol.

Durante el recibimiento, a minutos del partido ante Gimnasia, desde una de las cabecera se desplegó un trapo con la leyenda ‘El Guapo le agradece eternamente’, junto a una imagen de Chiqui Tapia.

Tweet placeholder

Así está el cuadro del Torneo Clausura 2025

  • Boca Juniors vs. Racing o Tigre
  • Barracas Central o Gimnasia vs. Estudiantes
Quién es el árbitro en Barracas Central vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025

DATOS CLAVE

  • La bandera de Barracas Central mostró la leyenda “El Guapo le agradece eternamente” en homenaje a Chiqui Tapia.
  • El partido entre Barracas Central y Gimnasia define al rival de Estudiantes en la semifinal.
  • Chiqui Tapia fue presidente de Barracas Central hasta el año 2020.
Agustín Vetere

