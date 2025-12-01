El polémico homenaje de Barracas Central a Chiqui Tapia en medio de la definición del Torneo Clausura

La fase de eliminación directa del Torneo Clausura 2025 continúa en marcha y este lunes quedarán conformadas las semifinales. Con Estudiantes y Boca ya clasificados a esta instancia, Barracas Central y Gimnasia definen quién se enfrentará al Pincha por un lugar en la final.
El duelo entre el Guapo y el Lobo en la Ciudad de Buenos Aires se da en medio de la polémica alrededor de la AFA y la gestión de Chiqui Tapia. Las sospechas sobre los arbitrajes a favor del Barracas y otros equipos afines a la directiva, además de la desmedida sanción a Estudiantes por el pasillo a Rosario Central aún cargan fuerte controversia en el fútbol argentino.
Sin embargo, la hinchada del Guapo desplegó este lunes una imponente bandera para homenajear a quien lleva el nombre del estadio ‘Claudio Fabián Tapia’. El mandatario ocupó esta posición en el club hasta 2020 y hoy es su hijo Matías quien ocupa ese rol.
Durante el recibimiento, a minutos del partido ante Gimnasia, desde una de las cabecera se desplegó un trapo con la leyenda ‘El Guapo le agradece eternamente’, junto a una imagen de Chiqui Tapia.
Así está el cuadro del Torneo Clausura 2025
- Boca Juniors vs. Racing o Tigre
- Barracas Central o Gimnasia vs. Estudiantes
ver también
Quién es el árbitro en Barracas Central vs. Gimnasia por los cuartos de final del Torneo Clausura 2025
DATOS CLAVE
- La bandera de Barracas Central mostró la leyenda “El Guapo le agradece eternamente” en homenaje a Chiqui Tapia.
- El partido entre Barracas Central y Gimnasia define al rival de Estudiantes en la semifinal.
- Chiqui Tapia fue presidente de Barracas Central hasta el año 2020.