El polémico homenaje de Barracas Central a Chiqui Tapia en medio de la definición del Torneo Clausura

La fase de eliminación directa del Torneo Clausura 2025 continúa en marcha y este lunes quedarán conformadas las semifinales. Con Estudiantes y Boca ya clasificados a esta instancia, Barracas Central y Gimnasia definen quién se enfrentará al Pincha por un lugar en la final.

El duelo entre el Guapo y el Lobo en la Ciudad de Buenos Aires se da en medio de la polémica alrededor de la AFA y la gestión de Chiqui Tapia. Las sospechas sobre los arbitrajes a favor del Barracas y otros equipos afines a la directiva, además de la desmedida sanción a Estudiantes por el pasillo a Rosario Central aún cargan fuerte controversia en el fútbol argentino.

Sin embargo, la hinchada del Guapo desplegó este lunes una imponente bandera para homenajear a quien lleva el nombre del estadio ‘Claudio Fabián Tapia’. El mandatario ocupó esta posición en el club hasta 2020 y hoy es su hijo Matías quien ocupa ese rol.

Durante el recibimiento, a minutos del partido ante Gimnasia, desde una de las cabecera se desplegó un trapo con la leyenda ‘El Guapo le agradece eternamente’, junto a una imagen de Chiqui Tapia.

Así está el cuadro del Torneo Clausura 2025

Boca Juniors vs. Racing o Tigre

Barracas Central o Gimnasia vs. Estudiantes

