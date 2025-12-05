Es tendencia:
Chiqui Tapia reveló qué sede sería la mejor para la Selección Argentina para el Mundial 2026: “Se va a demostrar acá”

El máximo mandatario de la AFA presenció en Washington DC el sorteo de la próxima Copa del Mundo, donde la Albiceleste defenderá el título.

Por Lautaro Toschi

Claudio Tapia en el sorteo del Mundial 2026
© GettyClaudio Tapia en el sorteo del Mundial 2026

La espera llegó a su fin y este viernes se conocerán cómo quedarán los grupos para el próximo Mundial, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Chiqui Tapia, presidente de la AFA, dijo presente en Washington DC, donde se llevó a cabo la ceremonia del sorteo y en la antesala dialogó con Telefé.

Chiqui Tapia afirmó: “A Argentina la veo bien por como terminó el año, con la clasificación al Mundial tres fechas antes, primeros en el ranking nuevamente. Tenemos mucha expectativa y adrenalina por saber con quién vamos a jugar. Somos los campeones del mundo y tenemos la obligación de defender la Copa del Mundo”.

Además, agregó: “Ojalá nos toque Miami, porque creo que somos mucho más local ahí, pero el público argentino nos acompaña a todos lados. Lo demostró en Qatar y lo va a demostrar acá”.

Cuando le preguntaron por Lionel Scaloni dijo: “Con el Gringo bien, tenemos los mismos nervios porque realmente uno siente ese cosquilleo interno de querer saber ya y empezar a planificar a los rivales. Va a haber renovación seguramente. Estamos hablando con su representante y la idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de juveniles hasta 2030″.

Lionel Scaloni y Claudio Tapia. (Foto: Getty).

Lionel Scaloni y Claudio Tapia. (Foto: Getty).

Los bombos para el Sorteo del Mundial 2026

  • Bombo 1Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA 
DATOS CLAVE

  • El sorteo de los grupos para el Mundial 2026 se realiza este viernes en Washington DC.
  • Chiqui Tapia (Presidente AFA) expresó su deseo de que Argentina juegue en Miami.
  • La AFA está negociando la renovación de Lionel Scaloni hasta el año 2030.
Lautaro Toschi

