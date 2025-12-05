Chiqui Tapia reveló qué sede sería la mejor para la Selección Argentina para el Mundial 2026: “Se va a demostrar acá”

La espera llegó a su fin y este viernes se conocerán cómo quedarán los grupos para el próximo Mundial, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Chiqui Tapia, presidente de la AFA, dijo presente en Washington DC, donde se llevó a cabo la ceremonia del sorteo y en la antesala dialogó con Telefé.

Chiqui Tapia afirmó: “A Argentina la veo bien por como terminó el año, con la clasificación al Mundial tres fechas antes, primeros en el ranking nuevamente. Tenemos mucha expectativa y adrenalina por saber con quién vamos a jugar. Somos los campeones del mundo y tenemos la obligación de defender la Copa del Mundo”.

Además, agregó: “Ojalá nos toque Miami, porque creo que somos mucho más local ahí, pero el público argentino nos acompaña a todos lados. Lo demostró en Qatar y lo va a demostrar acá”.

Cuando le preguntaron por Lionel Scaloni dijo: “Con el Gringo bien, tenemos los mismos nervios porque realmente uno siente ese cosquilleo interno de querer saber ya y empezar a planificar a los rivales. Va a haber renovación seguramente. Estamos hablando con su representante y la idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de juveniles hasta 2030″.

Lionel Scaloni y Claudio Tapia. (Foto: Getty).

Los bombos para el Sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

