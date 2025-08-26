Es tendencia:
En medio de la resolución de Conmebol con la Copa Sudamericana, Independiente está por concretar una venta

Desde el exterior vienen por un futbolista que no tiene lugar en la consideración de Julio Vaccari.

Por Julián Mazzara

Independiente y Universidad de Chile aguardan por conocer la resolución de su llave.
Independiente y Universidad de Chile aguardan por conocer la resolución de su llave.

Independiente está a la espera de la decisión final que tomen desde Conmebol luego de los gravísimos incidentes que se produjeron en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. Si bien Néstor Grindetti se encuentra trabajando para que salgan favorecidos con la resolución, no es muy optimista.

En paralelo, el elenco liderado tácticamente por Julio Vaccari se encuentra en búsqueda de un triunfo que le permita transitar el mal trago del presente, donde todavía no ganaron en lo que va del segundo semestre, y mientras podría darse la venta de Kevin Lomónaco hacia Wolfsburg, también se concretaría otra salida.

Si bien en la actualidad se encuentra a préstamo en Puebla, donde la cesión finalizará en diciembre próximo, existe la chance de que los mexicanos compren ahora mismo a Juan Fedorco, quien se transformó en una figura clave y hasta porta la cinta de capitán en el plantel que dirige el argentino Hernán Cristante.

Hasta el momento, sumó 18 titularidades de los 19 compromisos que afrontó en las tierras aztecas, y anotó un gol. Pero en lo que fue la igualdad sin goles ante Pumas UNAM, además de afrontar los 90 minutos, despejó seis veces, tuvo cinco tiros bloqueados, ganó dos duelos y además sumó un 92% de efectividad en sus pases. Y según la información que brindaron desde Infierno Rojo, de los principales medios partidarios de Independiente, los mexicanos pueden ejecutar la opción de compra fijada en 1.050.000 de dólares por el 75% del pase, mientras que Nueva Chicago vendería el 25% restante en 350.000 de la misma moneda.

Juan Fedorco, actualmente en Puebla.

Juan Fedorco, actualmente en Puebla. (Héctor Vivas/Getty Images)

El paso de Juan Fedorco por Independiente

Juan Fedorco llegó a Independiente en enero de 2024 y un año después se marchó hacia Puebla. Durante su estadía en Avellaneda, afrontó 25 partidos, pero no convirtió goles ni aportó asistencias: sumó 1.649 minutos dentro del campo de juego.

Conmebol tomó una decisión con la posible llave de Independiente en cuartos de final

El pasado viernes, el ente rector del fútbol sudamericano no dudó en confirmar el cronograma de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con día y horario definidos para las cuatro llaves: Lanús se medirá con Fluminense, Bolívar enfrentará a Atlético Mineiro e Independiente del Valle chocará con Once Caldas.

En paralelo, también quedó confirmada la serie que involucra a Alianza Lima: el equipo peruano jugará la ida el jueves 18 en Lima desde las 21.30 y la revancha será el jueves 25, también a las 21.30, en condición de visitante. ¿Dónde? Aún no se sabe, el fixture publicado por Conmebol dejó un casillero “a definir” a la espera de la resolución sobre Independiente y la U de Chile.

Independiente identificó a 25 barras que atacaron a los de la U de Chile: la decisión que tomó con ellos

Independiente identificó a 25 barras que atacaron a los de la U de Chile: la decisión que tomó con ellos

