Wolfsburg

Scaloni lo dejó afuera de la Selección Argentina, cuesta 20 millones y se iría a la Bundesliga como el Diablito Echeverri

El defensor de Independiente podría marcharse hacia el fútbol alemán.

Por Julián Mazzara

Wolfsburg quiere quedarse con Kevin Lomónaco
© Getty ImagesWolfsburg quiere quedarse con Kevin Lomónaco

Lionel Scaloni confirmó la nómina de convocados para que la Selección Argentina dispute la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador, en septiembre. Así como regresó el Diablito Echeverri, que ahora jugará en Bayer Leverkusen, volvió a aparecer Franco Mastantuono y también hubo algunas ausencias respecto a los citados frente a Chile y Colombia.

A lo largo del último tiempo, hubo muchísimos sondeos para quedarse con su ficha, pero ningún equipo de Europa terminó avanzando por Kevin Lomónaco, el defensor central de Independiente, quien tuvo un excelente nivel en el primer semestre del año. Si bien ahora mermó su rendimiento, sigue en la órbita de los europeos.

Hubo clubes como Benfica, Olympique de Lyon, Como 1907, Dínamo de Moscú, Bournemouth y West Ham que posaron sus ojos en Lomónaco, pero no pasó de un simple sondeo. Ahora, que el defensor Denis Vavro se lesionó, en Wolfsburg necesitan conseguirle un reemplazante, y el periodista Nicolás Brusco informó en ESPN que los teutones quieren quedarse con el ex Red Bull Bragantino.

Por el momento, no hubo una oferta formal por el futbolista de 23 años que tiene una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de dólares, pero desde El equipo que dirige el neerlandés Paul Simonis sí se comunicaron con el representante del futbolista que quedó afuera de la nómina que entregó Scaloni de cara a los próximos partidos albicelestes. Mientras tanto, en Independiente sufren ante una posible pérdida de su gran figura.

Lomónaco, clave en Independiente.

Los números Kevin Lomónaco en Independiente

Desde su llegada al Rojo de Avellaneda, el defensor central de 23 años lleva disputados un total de 53 partidos. En los mismos, convirtió dos goles y aportó una asistencia. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado una vez en los 4.627 minutos que estuvo en cancha.

ver también

ver también

