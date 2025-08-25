Independiente identificó a 25 barras que atacaron a los de la U de Chile: la decisión que tomó con ellos

El 21 de agosto de 2025 quedará marcado a fuego en la historia negra del fútbol sudamericano. En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini se vivieron momentos de tensión extrema cuando se enfrentaron Independiente y la Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La primera gran falla de un operativo de seguridad inoperante comenzó cuando a los hinchas de la Universidad de Chile se los ubicó en la Pavoni Alta sin ningún tipo de protección ni división de la baranda que daba a la Pavoni Baja, donde estaban los hinchas de Independiente. Durante la previa del encuentro, el primer tiempo y el entretiempo, cientos de violentos de la U de Chile agredieron a los del Rojo desde arriba.

Tras arrojar butacas, excremento, pis, piedras, azulejos y hasta un inodoro, prácticamente todo el Libertadores de América le exigió a la barra que haga algo y la reacción de este grupo fue la peor y dejó imágenes impropias de seres humanos: golpizas extremas, sacarle a la ropa a los hinchas de la Universidad de Chile, golpear con un palo a un hincha colgado del borde de una tribuna con la intención que caiga al vacío y tantas situaciones más que recorrieron el mundo y mostraron lo peor.

Ante esta situación, desde Independiente tomaron cartas en el asunto, aunque claro está, todo fue tarde, ya que el club fue el organizador y pudo haber evitado lo que sucedió. A más de cinco días de la jornada de salvajismo, desde el Rojo comunicaron que identificaron a 25 de los violentos que ingresaron a la Pavoni Alta y decidieron expulsaros de por vida como socios y pedirán a las autoridades correspondientes que se les aplique derecho de admisión.

Violentos de Indepediente atacan a un hincha d ela U de Chile y lo dejan en ropa interior. (Foto: Getty).

El comunicado de Independiente

A través de sus redes sociales, el Rojo comunicó: “El Club Atlético Independiente informa que, gracias a la información aportada por nuestra institución y al trabajo conjunto con la A.Pre.Vi.De, ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia ocurridos en nusetro estadio durante el partido del pasado miércoles”.

“Las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables, y desde Independiente vamor a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde. Además, serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida, para que nunca más vuelvan a pisar una cancha de fútbol”.

“La Comisión Directiva ratifica su compromiso absoluto de continuar trabajando junto con las fuerzas de seguridad y con la Justicia hasta lograr la identificación de todos los implicados. No habrá excepciones ni privilegios: quien eligió la violencia, eligió ponerse en contra de Independiente”.



“Nuestro estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y cada una de nuestras instalaciones seguirán siendo espacios de encuentro, de convivencia y de respeto Lugares donde los socios puedan vivir el deporte y la vida institucional con tranquilidad y amor por los colores”.

