En México le prometieron que lo iban a comprar, pero la crisis económica del club lo hará volver a un grande del fútbol argentino: “Fue un año difícil”

Con el Torneo Clausura en plena disputa, a falta que Lanús y Tigre definan este miércoles el último de los clasificados a cuartos de final, ya son varios los equipos que comenzaron a pensar en el armado del plantel con el que competirán la próxima temporada, especialmente entre los que no lograron clasificar a los playoffs.

Tres de los cinco grandes del fútbol argentino ya están fuera de competencia. River y San Lorenzo por haber sido eliminados en octavos de final; mientras que Independiente no logró acceder a esa definición pese a su gran remontada con cuatro triunfos consecutivos.

Es precisamente El Rojo el equipo que está a punto de cerrar su primer refuerzo para 2026. Se trata de Juan Manuel Fedorco, defensor de 24 años que este año llegó cedido al Puebla de la Liga MX y por quien se iba a hacer uso de la opción de compra, pero que por la crisis económica que atraviesa el club mexicano deberá regresar al fútbol argentino.

“En Puebla me dijeron que iban a hacer uso de la opción, pero por la delicada situación económica no se pudo concretar y por eso es que se da mi regreso a Independiente. Fue un año difícil a nivel competitivo y desde ese lado tampoco hubo gran motivación”, dijo el jugador en diálogo con DSports Radio.

Juan Manuel Fedorco llegó a ser capitán en Puebla. (Getty).

Con Lomónaco y Valdez afianzados en la zaga, Fedorco todavía no sabe cuál será el rol que le tocará desempeñar en El Rojo o si incluso le tocará volver a dejar el club, ya sea a través de un préstamo o de una venta definitiva. “No he hablado con Gustavo Quinteros, ha sido muy reciente todo”, explicó.

Y agregó: “Seguí siempre la campaña de Independiente. Vivir el día a día es algo muy lindo y yo miro mucho fútbol argentino. Tengo contrato hasta diciembre de 2027 y estoy contento de poder volver. Nunca vi el desorden que se dice que hay. Cuando estuve pudimos hacer una buena campaña y clasificar a la Copa Sudamericana”.

Su mensaje de despedida en Puebla

Después que en Puebla, donde llegó a desempeñarse como capitán, le confirmara que no iban a hacer uso de la opción de compra, Juan Fedorco se despidió del club con un mensaje en redes sociales.

“Muchas cosas por las cuales estar agradecido. Agradecerle a todas las personas del staff, del club, directivos, al primer cuerpo técnico que confió en mí y a mis compañeros. Me abrieron las puertas de un nuevo país, liga y cultura. No fue fácil entender la forma de vivir y competir, pero siempre me entregué al máximo. Gracias a los poblanos por el respeto y apoyo desde el primer día”, escribió.

