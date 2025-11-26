Es tendencia:
En México le prometieron que lo iban a comprar, pero la crisis económica del club lo hará volver a un grande del fútbol argentino: “Fue un año difícil”

Tras convertirse en capitán de su equipo en la Liga MX, volverá al club argentino dueño de su ficha para resolver su futuro. "No hablé todavía con el técnico", avisó.

Por Juan Ignacio Portiglia

El defensor no continuará en el Puebla de la Liga MX.
El defensor no continuará en el Puebla de la Liga MX.

Con el Torneo Clausura en plena disputa, a falta que Lanús y Tigre definan este miércoles el último de los clasificados a cuartos de final, ya son varios los equipos que comenzaron a pensar en el armado del plantel con el que competirán la próxima temporada, especialmente entre los que no lograron clasificar a los playoffs.

Tres de los cinco grandes del fútbol argentino ya están fuera de competencia. River y San Lorenzo por haber sido eliminados en octavos de final; mientras que Independiente no logró acceder a esa definición pese a su gran remontada con cuatro triunfos consecutivos.

Es precisamente El Rojo el equipo que está a punto de cerrar su primer refuerzo para 2026. Se trata de Juan Manuel Fedorco, defensor de 24 años que este año llegó cedido al Puebla de la Liga MX y por quien se iba a hacer uso de la opción de compra, pero que por la crisis económica que atraviesa el club mexicano deberá regresar al fútbol argentino.

“En Puebla me dijeron que iban a hacer uso de la opción, pero por la delicada situación económica no se pudo concretar y por eso es que se da mi regreso a Independiente. Fue un año difícil a nivel competitivo y desde ese lado tampoco hubo gran motivación”, dijo el jugador en diálogo con DSports Radio.

Juan Manuel Fedorco llegó a ser capitán en Puebla. (Getty).

Con Lomónaco y Valdez afianzados en la zaga, Fedorco todavía no sabe cuál será el rol que le tocará desempeñar en El Rojo o si incluso le tocará volver a dejar el club, ya sea a través de un préstamo o de una venta definitiva. “No he hablado con Gustavo Quinteros, ha sido muy reciente todo”, explicó.

Y agregó: “Seguí siempre la campaña de Independiente. Vivir el día a día es algo muy lindo y yo miro mucho fútbol argentino. Tengo contrato hasta diciembre de 2027 y estoy contento de poder volver. Nunca vi el desorden que se dice que hay. Cuando estuve pudimos hacer una buena campaña y clasificar a la Copa Sudamericana”.

Santiago López se irá de Rosario Central y regresará a Independiente

Su mensaje de despedida en Puebla

Después que en Puebla, donde llegó a desempeñarse como capitán, le confirmara que no iban a hacer uso de la opción de compra, Juan Fedorco se despidió del club con un mensaje en redes sociales.

“Muchas cosas por las cuales estar agradecido. Agradecerle a todas las personas del staff, del club, directivos, al primer cuerpo técnico que confió en mí y a mis compañeros. Me abrieron las puertas de un nuevo país, liga y cultura. No fue fácil entender la forma de vivir y competir, pero siempre me entregué al máximo. Gracias a los poblanos por el respeto y apoyo desde el primer día”, escribió.

En síntesis

  • Independiente está cerca de cerrar a Juan Manuel Fedorco como su primer refuerzo para 2026.
  • El defensor Juan Manuel Fedorco, de 24 años, regresará a Independiente tras cesión al Puebla de la Liga MX.
  • La crisis económica del Puebla impidió que el club mexicano pudiera concretar la opción de compra del jugador.
Juan Ignacio Portiglia

