Entre picada y PlayStation, la polémica reaparición de Moretti tras ser expulsado de San Lorenzo

El descalabro institucional que se vive en San Lorenzo lleva mucho tiempo. Marcelo Moretti fue una respuesta a esa insatisfacción de los hinchas y socios con quienes gobernaron en los años anteriores, pero difícilmente alguien podía imaginar que la situación iba a ir a peor.

Moretti ganó las elecciones presidenciales de San Lorenzo en diciembre de 2023 y no tardó mucho en tener sus primeros conflictos. El más notorio lo protagonizó con Néstor Ortigoza, quien fue denunciado por violencia de género, pero también hubo acusaciones de corrupción, especialmente después de la filtración de un video donde el propio Marcelo Moretti recibía dinero y se lo metía en el bolsillo.

Si bien la causa judicial está en curso, a Marcelo Moretti se lo acusó de cobrar coimas por 25 mil dólares para darle lugar en las Inferiores a un juvenil. Esa situación derivó en el pedido de licencia, luego en la acefalía -tras la renuncia de varios vocales- y en diciembre de 2025 se lo expulsó de su cargo, dejando a Sergio Costantino como presidente transitorio.

Escandalosa aparición de Marcelo Moretti

Marcelo Moretti defiende su inocencia y ya salió en algunos medios a hablar, pero lo que sucedió el pasado jueves en el programa partidario El Método Azulgrana, fue sumamente polémico. Su ingreso a la casa donde se filmaba, sus declaraciones e inclusive que se ponga a jugar a la PlayStation en medio de este contexto en el cual se lo acusa de haberse quedado con 25 mil dólares producto de una coima.

La Justicia determinará si fue una coima o no, pero el presentarse con esa altanería a un programa partidario, ponerse a hablar como lo hizo y llegar a decir: “A mí 25 mil dólares no me mueven la aguja”, es para pensar que le está faltando el respeto a los hinchas de San Lorenzo, que son los únicos que sufren por los malos manejos de sus dirigentes.

¿Qué dijo Marcelo Moretti?

En un tono jocoso, entre risas, Marcelo Moretti dijo en El Método Azulgrana: “25 mil dólares no me mueven la aguja a mí. Podían ser truchos también, je. Imaginate que estaban el primero y el último bien, pero los demás… ja”. Además, agregó: “No es por nada, pero yo tengo 50 años y me fue muy bien en la vida, no me cambian la vida ni 25 mil dólares ni 200, lo digo con extrema humildad”.

