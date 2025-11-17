Se definen los rivales de Boca y River: la tabla anual y los cruces minuto a minuto en el cierre de la fecha 16 del Clausura

Dependiendo de los resultados de este lunes, el Millonario se cruzará en octavos de final con Racing, Central Córdoba, Barracas Central y Unión de Santa Fe. A continuación, todas las combinaciones necesarias:

Al ocupar el cupo de 1°A en las llaves de octavos de final, el Xeneize chocará contra Talleres de Córdoba o Sarmiento de Junín. Todo dependerá de lo que ocurra en el partido entre Gimnasia y Platense.

Boca y River, ya teniendo asegurado el primer y sexto lugar de sus zonas, respectivamente, recién pueden enfrentarse en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Debido a sus respectivas posiciones en cada una de las zonas, quedaron del mismo lado del cuadro, pero uno en la parte superior y otro en la inferior.

Pese a que Independiente Rivadavia ya se encuentra eliminado, este resultado le pone fin al sueño del Halcón de meterse en octavos de final. Por su parte, festeja Estudiantes de La Plata, quien con esto estaría clasificando a los playoffs.

A los 27 minutos, el Globo rompió el cero ante Barracas con gol de Ojeda. Mientras, Independiente Rivadavia vence 1-0 a Defensa, y Belgrano iguala sin goles ante Unión.

Ya se juegan los últimos 45 minutos en Barracas vs. Huracán, Defensa vs. Independiente Rivadavia y Belgrano vs. Unión. Por ahora, ganan el Globo y la Lepra, mientras que en Córdoba igualan sin goles.

Este lunes se baja la persiana de la fase regular del Torneo Clausura con una jornada que definirá las posiciones finales de cada zona, los cruces de octavos de final de los playoffs y, además, terminará de ordenar la tabla anual, clave para la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Aunque serán solo cuatro partidos, varios equipos seguirán cada resultado con atención, haciendo cuentas con la calculadora en mano para conocer su futuro inmediato.

La acción comenzará a las 17.00 con los duelos Belgrano vs. Unión, Barracas Central vs. Huracán y Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia, mientras que a las 19.30 se disputará el último partido de la fase regular: Platense vs. Gimnasia, encuentro que terminará de definir el cuadro final del certamen. Con esta jornada, equipos como Boca y River estarán atentos a cómo se mueven las posiciones para conocer a su rival en octavos de final