Se definen los rivales de Boca y River: la tabla anual y los cruces minuto a minuto en el cierre de la fecha 16 del Clausura

Con varios equipos con calculadora en mano, se juegan los últimos cuatro partidos que revelarán los playoffs y clasificados a copas internacionales.

Cómo está la Zona B

Así está la Zona A

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO EN CADA PARTIDO!

Ya se juegan los últimos 45 minutos en Barracas vs. Huracán, Defensa vs. Independiente Rivadavia y Belgrano vs. Unión. Por ahora, ganan el Globo y la Lepra, mientras que en Córdoba igualan sin goles.

Cómo están dándose los cruces en este momento

  • Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Huracán (8°A)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Unión (2°A) vs. Talleres (7°B)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

Así está ahora la tabla anual

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO EN TODOS LOS PARTIDOS!

Huracán vence a Barracas e Independiente Rivadavia hace lo propio ante Defensa. Mientras, Belgrano iguala sin goles con Unión.

¡BARRACAS DESPERDICIÓ UN PENAL!

Meza le contuvo el remate a Iván Tapia, en la última jugada del primer tiempo.

¡PENAL PARA BARRACAS!

Tras el llamado del VAR por una mano dentro del área, Andrés Gariano marcó la pena máxima.

¡GOL DE HURACÁN!

A los 27 minutos, el Globo rompió el cero ante Barracas con gol de Ojeda. Mientras, Independiente Rivadavia vence 1-0 a Defensa, y Belgrano iguala sin goles ante Unión.

Con este resultado, Huracán se pone octavo en la Zona A y desplaza a Estudiantes.

¡HAY GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA!

A los 13 minutos, La lepra se pone 1-0 ante Defensa y Justicia, mientras Barracas vs. Huracán y Belgrano vs. Unión marchan sin goles.

Pese a que Independiente Rivadavia ya se encuentra eliminado, este resultado le pone fin al sueño del Halcón de meterse en octavos de final. Por su parte, festeja Estudiantes de La Plata, quien con esto estaría clasificando a los playoffs.

¡YA SE JUEGAN LOS PRIMEROS TRES PARTIDOS DEL LUNES!

Belgrano se mide con Unión, Barracas recibe a Huracán y Defensa y Justicia choca con Independiente Rivadavia.

Cómo está la Zona B

Con Rosario Central, Lanús y Riestra en el podio, el segundo grupo se posiciona así:

Cómo está la tabla de la Zona A

Con Boca líder y algunos puestos por definirse, así luce el escalafón

En qué instancia puede haber Superclásico

Boca y River, ya teniendo asegurado el primer y sexto lugar de sus zonas, respectivamente, recién pueden enfrentarse en las semifinales del Torneo Clausura 2025. Debido a sus respectivas posiciones en cada una de las zonas, quedaron del mismo lado del cuadro, pero uno en la parte superior y otro en la inferior.

Los dos posibles rivales de Boca

Al ocupar el cupo de 1°A en las llaves de octavos de final, el Xeneize chocará contra Talleres de Córdoba o Sarmiento de Junín. Todo dependerá de lo que ocurra en el partido entre Gimnasia y Platense.

  • Talleres: Si Gimnasia gana, escalará a la séptima posición, dejará a la T en el 8° puesto y Sarmiento quedará eliminado.
  • Sarmiento: Cualquier resultado que no sea triunfo de Gimnasia, dejará al Verde como el último clasificado de la Zona B.
Los posibles rivales de River

Dependiendo de los resultados de este lunes, el Millonario se cruzará en octavos de final con Racing, Central Córdoba, Barracas Central y Unión de Santa Fe. A continuación, todas las combinaciones necesarias:

  • Racing: Unión debe no perder ante Belgrano y Barracas no tendrá que ganar con Huracán. Igualmente, si Unión pierde y Barracas gana, también se enfrentarán.
  • Unión: El Tatengue debe perder contra Belgrano y Barracas no tiene que ganarle a Huracán como local. La otra opción menos probable es que Unión empate por lo menos 4 -4 con Belgrano y que Barracas golee a Huracán por más de 5 goles.
  • Barracas: El Guapo tiene que ganarle a Huracán y que Unión no pierda contra Belgrano.
  • Central Córdoba: Barracas debe no ganar con Huracán y Unión tiene que perder por lo menos por dos goles contra Belgrano.

Cómo están actualmente los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

  • Boca (1°A) vs. Sarmiento (8°B)
  • Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
  • Unión (3°A) vs. River (6°B)
  • Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)
  • Racing (2°A) vs. Talleres (7°B)
  • Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)

Por Bruno Carbajo

El Torneo Clausura ingresa en etapa de definiciones.
© Prensa Belgrano/Barracas CentralEl Torneo Clausura ingresa en etapa de definiciones.

Este lunes se baja la persiana de la fase regular del Torneo Clausura con una jornada que definirá las posiciones finales de cada zona, los cruces de octavos de final de los playoffs y, además, terminará de ordenar la tabla anual, clave para la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Aunque serán solo cuatro partidos, varios equipos seguirán cada resultado con atención, haciendo cuentas con la calculadora en mano para conocer su futuro inmediato.

La acción comenzará a las 17.00 con los duelos Belgrano vs. Unión, Barracas Central vs. Huracán y Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia, mientras que a las 19.30 se disputará el último partido de la fase regular: Platense vs. Gimnasia, encuentro que terminará de definir el cuadro final del certamen. Con esta jornada, equipos como Boca y River estarán atentos a cómo se mueven las posiciones para conocer a su rival en octavos de final

bruno carbajo
Bruno Carbajo

