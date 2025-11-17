Se definen los rivales de Boca y River: la tabla anual y los cruces minuto a minuto en el cierre de la fecha 16 del Clausura

Este lunes se baja la persiana de la fase regular del Torneo Clausura con una jornada que definirá las posiciones finales de cada zona, los cruces de octavos de final de los playoffs y, además, terminará de ordenar la tabla anual, clave para la clasificación a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Aunque serán solo cuatro partidos, varios equipos seguirán cada resultado con atención, haciendo cuentas con la calculadora en mano para conocer su futuro inmediato.
La acción comenzará a las 17.00 con los duelos Belgrano vs. Unión, Barracas Central vs. Huracán y Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia, mientras que a las 19.30 se disputará el último partido de la fase regular: Platense vs. Gimnasia, encuentro que terminará de definir el cuadro final del certamen. Con esta jornada, equipos como Boca y River estarán atentos a cómo se mueven las posiciones para conocer a su rival en octavos de final