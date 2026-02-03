La nueva decisión de Google con los resultados en vivo del fútbol argentino

Durante las últimas semanas, el hincha argentino se encontró con un vacío inesperado en su rutina digital: al buscar el partido de su equipo, el clásico recuadro de Google con el resultado en tiempo real, los goleadores y las estadísticas del Torneo Apertura 2026 simplemente había desaparecido.

Sin embargo, tras días de desconcierto y teorías en redes sociales, los marcadores en vivo de la Liga Profesional han vuelto a aparecer en las búsquedas de los usuarios.

El mito de la pelea con la AFA

Desde que el servicio dejó de funcionar a finales de enero, las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. En plataformas como TikTok y X, circuló con fuerza la versión de que existía un conflicto económico directo entre Google y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), e incluso se llegó a mencionar que Claudio “Chiqui” Tapia había solicitado un pago extraordinario por el uso de la información.

La realidad fue mucho más técnica y menos dramática. No hubo un conflicto de “derechos de transmisión” (que solo aplican a la imagen de video), sino un bache en la cadena de suministro de datos.

¿Por qué Google ocultó los resultados en vivo del fútbol argentino?

Google no tiene empleados en cada estadio anotando quién hizo el gol. El buscador se nutre de empresas especializadas en estadísticas deportivas, como Opta (Stats Perform) o Sportradar. Estas compañías recolectan la información y la venden a gigantes tecnológicos.

El motivo del apagón fue una demora en la renovación del contrato entre Google y su proveedor para el paquete específico del fútbol argentino. Al no haber un acuerdo comercial vigente para el inicio del Torneo Apertura 2026, el sistema automático de Google dejó de recibir los datos validados y, por seguridad informativa, prefirió no mostrar nada antes que mostrar datos erróneos.

Google ahora muestra resultados del fútbol argentino

Con la normalización del sistema, los usuarios vuelven a tener acceso a:

Widgets interactivos: Marcadores que se actualizan cada 30 segundos.

Marcadores que se actualizan cada 30 segundos. Incidencias minuto a minuto: Tarjetas, cambios y el uso del VAR.

Tarjetas, cambios y el uso del VAR. Probabilidades de victoria: El sistema de predicción basado en inteligencia artificial.

El sistema de predicción basado en inteligencia artificial. Tablas y estadísticas en vivo: Al realizar la búsqueda del nombre de un equipo, aparece directamente cómo se encuentra ese equipo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional.

Google ya muestra resultados y estadísticas de la Liga Profesional (Captura Google).

