Fue presidente de San Lorenzo, está enojado con Marcelo Moretti y lo amenazó: “No vas a poder caminar más”

San Lorenzo vive las horas más críticas de toda su historia. El descenso en los años ’80 no se asemeja con la situación que atraviesan ahora, con Marcelo Moretti al frente de la dirigencia. Sí, porque a pesar de las idas y vueltas que hubo en el último tiempo, el presidente sigue siendo el mismo.

Entre 1986 y 2001, Fernando Miele presidió al Cuervo. Algunos hinchas tienen un buen recuerdo suyo, otros no tanto, pero en lo deportivo fue quien logró el primer título internacional: la Copa Mercosur, tres días antes de que terminara su mandato. Y ahora, el ex mandamás lanzó una repudiable frase sobre Moretti, a quien amenazó.

“Todos los días le digo: ‘largala porque te van a meter un tiro en la pierna, no vas a saber de dónde viene y no vas poder caminar más”, manifestó en DeporTV. Y si bien admitió que dialoga constantemente con el actual mandamás azulgrana, afirmó que “está en otra galaxia”, y continuó: “Hoy no se puede creer, él te dice todo que sí y después hace lo que quiere y lamentablemente lo hace todo mal”.

El ex directivo, de 77 años, aseguró que Moretti “no tiene cuatro o cinco amigos al lado que lo puedan enderezar y llevarlo por una conducción sana”, además sostuvo que el club del Bajo Flores debe “arreglar el desorden” y que “hace muchos años que no lo quieren arreglar”.

Tras lo que fue el repudio público de los hinchas del Cuervo, quienes hicieron que el actual mandamás saliera corriendo de la sede social ubicada en Avenida La Plata 1782, CABA, Miele reveló que “la solución es llamar a elecciones y traer gente nueva. Lógicamente, tiene que haber experiencia en el club, pero no podés despilfarrar los dos o tres primeros años que van a ser los más difíciles para enderezarlo”.

Fernando Miele, ex presidente de San Lorenzo.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si se declara la quiebra en San Lorenzo?

Según especialistas, una declaración de quiebra no solo pondría en riesgo el control administrativo de la institución, sino también su participación en competencias oficiales en caso de derivar en sanciones deportivas y pérdida de activos esenciales.

La quiebra supone desapoderar a todos los dirigentes y asambleístas que representan a los socios, quedando el club bajo control del juez pertinente y un síndico encargado de ejecutar las decisiones para viabilizar su administración. Además, promueve no solo que cobre el actor que inició la demanda ante la justicia, sino todos los acreedores que tenga el club.

ver también Nunca antes visto: Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, se escapó corriendo y con custodia policial ante el reclamo de los hinchas

¿San Lorenzo puede desaparecer?

La Ley de Entidades Deportivas en Argentina (20.655), también conocida como la Ley Nacional del Deporte, no permite que los clubes desaparezcan ya que el régimen de quiebra de una institución es diferente al de una empresa privada. El caso más emblemático en el país fue el de Racing, cuya quiebra se dictó a inicios de la década de 2000 y fue gerenciado por la empresa Blanquiceleste S.A.

Publicidad