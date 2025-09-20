Tras su primer gol en Vélez, el papá de Lanzini destruyó a Marcelo Gallardo y lo puso por debajo de Guillermo Barros Schelotto

En su sexto partido con la camiseta de Vélez, Manuel Lanzini consiguió meter su primer gol luego de su salida de River. El mediocampista abrió la cuenta en la victoria del equipo de Guillermo Barros Schelotto ante San Martín de San Juan y su padre lo celebró con una picante dedicatoria.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Machy, papá del ex-West Ham, se despachó con un fuerte mensaje con una indirecta para Marcelo Gallardo, quien decidió abrirle la puerta de salida en el último mercado de pases. Al mismo tiempo, bancó al Mellizo.

“Cuando jugás con un verdadero 10, pasan estas cosas. Y cuando tenés un DT que saber darte confianza, aún más“, fue la frase de Lanzini padre en una historia, celebrando la anotación de su hijo. Sin lugar a dudas, una nueva muestra de que las cosas no quedaron del todo bien con Napoleón.

Qué había dicho Lanzini de su salida

Un mes atrás, el volante ofensivo se refirió a su abrupta salida del Millonario y dejó en claro que no estaba de acuerdo con lo sucedido: “La verdad, uno nunca se lo espera. Yo pensaba terminar mi contrato con River y después iba a ver qué iba a pasar“.

“La decisión fue de Gallardo y la tuve que aceptar de esa manera“, aseguró el futbolista y agregó: “Son decisiones que Marcelo tenía que tomar. A veces te gustan, otras veces no, podes estar de acuerdo o no“.

La frustrada vuelta de Lanzini a River

Lanzini regresó a River a mediados de 2023 y las expectativas eran muy altas, ya que solamente tenía 30 años y venía de jugar en la Premier League durante la última década. Su llegada sobre el inicio de la competencia, el no poder realizar la pretemporada y la readaptación al fútbol argentino lejos estuvieron de jugarle a favor y su primer semestre fue flojo.

Las lesiones aparecieron, el rendimiento esperado estuvo de manera intermitente y la realidad es que el saldo de su segundo paso por el club no fue positivo. Fueron 59 partidos en los que marcó dos goles: uno ante Boca en La Bombonera para ganar el Superclásico 2024 y otro por la Libertadores 2025 en la goleada ante Independiente del Valle. En lo que respecta a títulos, consiguió el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

