La firme decisión que tomó Gabriel Arias mientras Gustavo Costas define la formación de Racing ante San Lorenzo

El capitán de Racing no tuvo buenos rendimientos en los últimos partidos y quedó en el ojo de la tormenta.

Por Julián Mazzara

Gabriel Arias, capitán de Racing.
© Wagner Meier/Getty ImagesGabriel Arias, capitán de Racing.

Después del parate por la fecha FIFA, Racing reanudará su participación en el Torneo Clausura, y este viernes 12 de septiembre recibirá a San Lorenzo en el Cilindro de Avellaneda, donde los dirigidos por Gustavo Costas buscarán cortar con una racha de cinco partidos sin triunfos en su casa.

A lo largo de los últimos compromisos, el elenco racinguista sufrió diversos errores defensivos. Incluso, en lo que fue la caída contra Unión, fue Gabriel Arias quien volvió a cometer un yerro y permitió que los santafesinos sentenciaran el resultado. Cuando el equipo se despidió del campo de juego, entre los silbidos por la floja actuación, hubo algunos aplausos que respaldaron al arquero.

De cara a lo que será el clásico contra los comandados por Damián Ayude, aún no está definido si Gaviota continuará atajando, ya que parte del cuerpo técnico quiere darle la oportunidad a Facundo Cambeses, principalmente porque el ex portero de la Selección de Chile fue el protagonista de algunos errores puntuales que le costaron varios puntos a la Academia. Pero Costas confía en él y en que puede revertir este flojo presente. En medio de todo esto, por los agravios que recibió en redes sociales, cerró definitivamente su cuenta de Instagram.

Muchos hinchas, escondidos en un usuario virtual y otros mostrando su identidad, le enviaron decenas de mensajes privados, como así también hubo comentarios en sus posteos, por lo que Arias terminó con su cuenta para cambiar el foco y así dejar de prestarle atención a los insultos.

Gabriel Arias, arquero y capitán de Racing. (Foto: Prensa Racing)

Por el momento, se mantendría como titular. Pero, en las últimas horas, el entrenador de Racing habló con TyC Sports y esquivó la pregunta respecto a la presencia del ex Unión La Calera: “No puedo asegurar la titularidad de nadie, vamos partido a partido. El viernes, contra San Lorenzo, vamos a poner lo mejor que tengamos. No podemos estar abajo en la tabla del campeonato”, exclamó.

Los números de Gabriel Arias en Racing

Desde que llegó en 2018, Gabriel Arias afrontó 253 partidos con la camiseta de Racing, le convirtieron 245 goles y mantuvo el arco en cero durante 101 juegos. Además, el capitán nacido en Neuquén ganó 6 títulos, entre ellos la Copa Sudamericana y la Recopa Conmebol.

La posible formación de Racing vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura

Gabriel Arias; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

julián mazzara
Julián Mazzara

