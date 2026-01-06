Gallardo lo descartó de River, metió 13 goles en el último año y podría reforzar a un equipo argentino: “Es la prioridad”

Para la temporada 2025, Marcelo Gallardo decidió hacer una limpieza en el plantel y uno de los futbolistas que descartó fue a Adam Bareiro, el delantero paraguayo que tras no ser tenido en cuenta se marchó al fútbol de Qatar y luego fue transferido a Fortaleza de Brasil, donde descendió a la Serie B.

En búsqueda de nuevos horizontes ya que su deseo es estar cerca del radar de la Selección de Paraguay, el delantero está a la espera de ofertas y hay un club del fútbol argentino que lo tiene en carpeta, por lo que podría iniciar negociaciones para intentar ficharlo.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, habló en una entrevista con Cómo Te Va, programa emitido por DSports Radio, y allí confesó que el futbolista con pasado en River y San Lorenzo es una de las prioridades del mercado, pero que por su salario se dificultan las negociaciones.

“Adam es la prioridad nuestra hace varios mercados, pero su cotización lo hace difícil. Va a haber que ponerle mucho ingenio para reforzar ese puesto. Pero estamos tranquilos que tenemos al goleador del torneo”, comentó al respecto, dando a entender que no será una situación sencilla.

En este contexto, el Bicho de La Paternal deberá definir si vuelve a pujar por el centrodelantero, o si bien busca otra variante. Por el lado de Bareiro, regresar al fútbol argentino lo acercaría a la Selección de Paraguay, pero para esto deberá resignar un porcentaje de su salario.

Durante la última temporada, el paraguayo fue de menos a más en la liga brasileña y se ganó la titularidad en el equipo que era comandado por Martín Palermo. A pesar de su aporte goleador, no pudo evitar el descenso de Fortaleza en la última fecha tras perder con Botafogo.

Los números de Adam Bareiro en 2025

Teniendo en cuenta tanto su paso por Al-Rayyan SC como por Fortaleza, el delantero de 29 años disputó un total de 40 partidos, en los que convirtió 13 goles (6 en Qatar y 7 en Brasil), y aportó 7 asistencias. Además, recibió 8 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.

