Tras los dichos de Eduardo Domínguez, la decisión que tomó Racing con el futuro de Marcos Rojo

A lo largo de los últimos días, desde la ciudad de La Plata dieron a conocer que la dirigencia de Estudiantes está interesada en repatriar a Marcos Rojo, quien llegó a Racing en agosto pasado tras conseguir la rescisión contractual en Boca, donde había sido relegado por una decisión del ya fallecido Miguel Ángel Russo.

El defensor, de 35 años y con pasado en Manchester United, no es uno de los habituales titulares para Gustavo Costas, pero sí un líder y referente dentro del plantel. Sí, pese a que arribó hace muy poco tiempo, entró bien en el grupo, se adaptó rápidamente y el entrenador lo considera fundamental para su esquema.

En la actualidad, y según pudo saber BOLAVIP, el titular seguirá siendo Agustín García Basso. Sin embargo, ante el interés del Pincha, la dirigencia de la Academia decidió que no negociará al zurdo nacido en la ciudad de las diagonales. Sobre todo, porque así se lo solicitó Costas a Diego Milito.

De esta manera, Rojo continuará ligado a Racing, donde tiene contrato hasta junio próximo, y si bien aún no comenzaron con las negociaciones para extender su estadía, tiene una cláusula de renovación automática, por una temporada más, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.

El defensor encontró sitio en La Academia tras su salida del Xeneize. (Getty Images)

Los números de Marcos Rojo en Racing

Desde que llegó a Racing, donde firmó un contrato por productividad (percibe su salario cada vez que firma planilla, por más que no dispute el encuentro), Marcos Rojoafrontó un total de ocho partidos. No convirtió goles ni aportó asistencias, recibió una amonestación y, dentro del campo de juego, presenció 440 minutos.

