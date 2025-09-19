Es tendencia:
Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

Por la fecha 9, el Globo recibe a la Academia en Parque Patricios en un partido importante para la tabla de posiciones.

Por Nahuel De Hoz

Leonardo Gil y Luciano Vietto, protagonistas de Huracán y Racing.
© GettyLeonardo Gil y Luciano Vietto, protagonistas de Huracán y Racing.

Este viernes y por la novena jornada del Torneo Clausura 2025, Huracán recibe a Racing en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones. El encuentro que se disputa en el Tomás Adolfo Ducó comienza a partir de las 19 horas y en transmitido por la pantalla de ESPN Premium. Además, el compromiso entre el Globo y la Academia lo podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Las formaciones de Huracán y Racing

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira.

Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Quirós, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Alan Forneris, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Adrián Balboa, Luciano Vietto.

