Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura 2025: hora, canal y formaciones

Este viernes y por la novena jornada del Torneo Clausura 2025, Huracán recibe a Racing en un partido fundamental para empezar a diagramar la tabla de posiciones. El encuentro que se disputa en el Tomás Adolfo Ducó comienza a partir de las 19 horas y en transmitido por la pantalla de ESPN Premium. Además, el compromiso entre el Globo y la Academia lo podés seguir el minuto a minuto acá en Bolavip.

Las formaciones de Huracán y Racing

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira.

Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Quirós, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Alan Forneris, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Adrián Balboa, Luciano Vietto.

