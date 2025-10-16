Javier Zanetti dejó de lado a Diego Maradona y reveló quién es su ídolo absoluto: “Le tengo gran admiración”

Hasta los 40 años, Javier Zanetti desplegó su clase sobre los campos de juego del fútbol europeo. Hasta el último día de su carrera, el Pupi sumó méritos para convertirse en una leyenda absoluta de Inter de Milán por sus logros colectivos, pero también su capacidad para liderar equipos.

El histórico capitán del Nerazzurro también supo ser una pieza importante en la Selección Argentina, pero le quedó una deuda pendiente: vestir la camiseta de Independiente, el club de sus amores desde chico. Zanetti inició su carrera en Talleres de Remedios de Escalada y Banfield antes de dar el salto al viejo continente.

Ya en Europa, construyó pieza por pieza un legado en Inter de Milán, dónde finalmente se retiró. En ese contexto, con aquel sueño incompleto, el Pupi reveló que Ricardo Bochini es su máximo ídolo en el fútbol, tal como comentó en entrevista con El Gráfico.

“Al Bocha lo tengo como ídolo, lo disfruté mucho y le tengo gran admiración. Lo he cruzado en algunos eventos y con él siempre es un abrazo eterno”, explicó el exlateral derecho sobre su amor por el máximo referente del combinado de Avellaneda.

Y siguió: “Como hincha viví la mejor época de Independiente, una racha histórica en la que se ganó todo, que sentíamos que había un equipo que nos representaba. Fue algo espectacular. Te digo la formación de memoria: Goyén; Clausen, Villaverde, Trossero, Enrique; Giusti, Marangoni, Bochini, Burruchaga, Percudani y Barberón”.

Los números de Zanetti en Inter de Milán

El Pupi llegó al club del norte de Italia en 1995 y se quedó allí hasta 2014. Fueron 19 temporadas en las que disputó 858 compromisos y anotó 21 goles. Además de su enorme cantidad de presencias, destaca también su palmarés. Es que el exdefensor sumó 16 títulos en aquel ciclo, incluyendo la Champions League, la Copa de la UEFA y el Mundial de Clubes.

