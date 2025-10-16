Es tendencia:
FÚTBOL ARGENTINO

Javier Zanetti dejó de lado a Diego Maradona y reveló quién es su ídolo absoluto: “Le tengo gran admiración”

El ídolo de Inter de Milán compartió que un histórico del fútbol argentino es su máxima debilidad.

Por Agustín Vetere

Javier Zanetti, leyenda de Inter de Milán.
Hasta los 40 años, Javier Zanetti desplegó su clase sobre los campos de juego del fútbol europeo. Hasta el último día de su carrera, el Pupi sumó méritos para convertirse en una leyenda absoluta de Inter de Milán por sus logros colectivos, pero también su capacidad para liderar equipos.

El histórico capitán del Nerazzurro también supo ser una pieza importante en la Selección Argentina, pero le quedó una deuda pendiente: vestir la camiseta de Independiente, el club de sus amores desde chico. Zanetti inició su carrera en Talleres de Remedios de Escalada y Banfield antes de dar el salto al viejo continente.

Ya en Europa, construyó pieza por pieza un legado en Inter de Milán, dónde finalmente se retiró. En ese contexto, con aquel sueño incompleto, el Pupi reveló que Ricardo Bochini es su máximo ídolo en el fútbol, tal como comentó en entrevista con El Gráfico.

“Al Bocha lo tengo como ídolo, lo disfruté mucho y le tengo gran admiración. Lo he cruzado en algunos eventos y con él siempre es un abrazo eterno”, explicó el exlateral derecho sobre su amor por el máximo referente del combinado de Avellaneda.

Y siguió: “Como hincha viví la mejor época de Independiente, una racha histórica en la que se ganó todo, que sentíamos que había un equipo que nos representaba. Fue algo espectacular. Te digo la formación de memoria: Goyén; Clausen, Villaverde, Trossero, Enrique; Giusti, Marangoni, Bochini, Burruchaga, Percudani y Barberón”.

Los números de Zanetti en Inter de Milán

El Pupi llegó al club del norte de Italia en 1995 y se quedó allí hasta 2014. Fueron 19 temporadas en las que disputó 858 compromisos y anotó 21 goles. Además de su enorme cantidad de presencias, destaca también su palmarés. Es que el exdefensor sumó 16 títulos en aquel ciclo, incluyendo la Champions League, la Copa de la UEFA y el Mundial de Clubes.

agustín vetere
Agustín Vetere

german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

Mundial de Clubes

Fútbol europeo

Champions League

Fútbol europeo

