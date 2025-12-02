Tras el doblete de Lautaro Martínez ante Pisa, Zanetti desacreditó a sus críticos: “Absurdo”

Las dos derrotas consecutivas que sufrió Inter de Milán en partidos de gran trascendencia tanto en el ámbito doméstico como a nivel continental, ante Milan y Atlético de Madrid, dieron lugar a un juicio crítico pocas veces visto de los hinchas con Lautaro Martínez, capitán y goleador del equipo que acumula 10 tantos en lo que va de la temporada, pero a quien se lo ha señalado por bajo nivel en encuentros de máxima exigencia, desde la final de la última Champions League ante PSG hasta los que ha disputado el neroazzurri en el presente curso.

Sucede que El Toro, que viene de marcar el doblete que le permitió a Inter volver a la victoria el último domingo ante Pisa, no tuvo aporte goleador en los encuentros de mayor exigencia que ha disputado el equipo que conduce Cristian Chivu esta campaña: Juventus, Roma, Napoli y Milan por la Serie A; además de Atlético de Madrid en Champions.

Fue por eso que tras la actuación estelar del capitán el último domingo, Javier Zanetti, vicepresidente del club desde hace más de una década, no dejó pasar la oportunidad de salir al cruce de esas opiniones: “Las críticas a Lautaro son absurdas. Hablamos de nuestro capitán, alguien que siempre lo da todo, con un gran sentido de pertenencia”, le dijo a la prensa que asistió a cubrir el más reciente evento de la “Fundación Pupi” que encabeza personalmente.

“No debería ser juzgado solo por los goles que marca, sino por todo lo que hace, lo que nos dio y nos sigue dando. Considero que son absurdas las críticas hacia él, pero es un tipo con mucha y sabe que todo eso es parte del juego”, agregó el ex jugador que defendió la camiseta de Inter durante 19 temporadas.

Lautaro Martínez marcó los dos goles del triunfo de Inter ante Pisa. (Getty).

Zanetti reconoció que las derrotas en una semana ante Milan y Atlético de Madrid fueron “difíciles de digerir”, pero valoró la respuesta anímica que tuvo el equipo ante Pisa. Y sobre la situación del equipo en la Serie A, agregó: “Es un campeonato muy equilibrado y a pesar de las derrotas inmerecidas estamos a un punto (de Milan y Napoli”.

Lautaro Martínez también reflexionó sobre la crítica

Tras marcar los dos goles que le permitieron a Inter de Milán volver a la victoria tras dos derrotas duras, el propio Lautaro Martínez reflexionó sobre las críticas a su producción personal y a la del equipo. “Lo importante es que el equipo gane. Las críticas son parte del juego”, dijo.

Y continuó: “Siempre intento mejorar, alegrar a la gente del Inter, pienso en mi familia y hago lo mejor para todos. Siempre estoy enfocado en lo que tengo que hacer en el campo. Las dos derrotas nos perjudicaron, pero en el segundo tiempo contra Pisa jugamos mejor y tras el primer gol ya pudimos controlar el partido de otra manera”.

