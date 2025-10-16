Es tendencia:
River Plate

Se supo: así reaccionó Marcelo Gallardo a las durísimas declaraciones de Jorge Brito sobre su futuro en River

Durante las últimas horas, el presidente del Millonario fue categórico con el futuro del Muñeco, quien tiene contrato hasta fin de año.

Por Julián Mazzara

© Prensa RiverMarcelo Gallardo junto al presidente Jorge Brito.

“La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable del presente futbolístico“, manifestó Jorge Brito durante una entrevista con ESPN, el último martes, y poderosamente llamó la atención de todos los hinchas de River.

Si bien el máximo dirigente de la institución después respaldó al Muñeco, la frase hizo muchísimo ruido. No es habitual que una figura de la embestidura de Brito se exprese de semejante manera sobre un entrenador, y mucho menos en el Millo con el DT más ganador de la historia del club.

Después de varias horas, el periodista Gustavo Yarroch informó en Radio La Red cómo cayeron las declaraciones puntualmente en el oriundo de Merlo: “Estuve averiguando cómo tomó Marcelo Gallardo las declaraciones de Jorge Brito: las considera un respaldo de parte del presidente. Eso piensa el Muñeco de lo que declaró Brito en ESPN”, indicó el cronista.

Pese al presente futbolístico del club situado en el barrio porteño de Núñez, que perdió seis de los últimos siete compromisos, el estratega riverplatense no piensa en dar un paso al costado, sigue firme con su idea de finalizar su contrato a fin de año y luego sentarse con la nueva Comisión Directiva para resolver su futuro.

Marcelo Gallardo, DT de River. (Getty Images)

El mensaje de Jorge Brito a los jugadores de River

Sin dar nombres, Brito fue contundente sobre el rendimiento de los futbolistas de River: “Yo, cuando describí el contexto de jugadores nuevos y que les haya costado adaptarse, no digo que hay que esperar, hay que competir, hay que ganar y ahora. Lo que dije fue describir los 12 años que viví, pero no es una excusa“.

“A muchos les costó, como el Pity Martínez, Borré, De la Cruz y más. River es un club complejo y cuesta adaptarse, pero no dije que hay que darles tiempo de adaptarse, la competencia es ahora y tenemos que estar a la altura ahora mismo“, aseguró el presidente.

Gallardo mete mano: la probable formación de River vs. Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Gallardo mete mano: la probable formación de River vs. Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Y agregó: “Así como decía eso, también la confianza que nos genera, la capacidad de poder revertir la actualidad futbolística, hay jugadores que tienen experiencia, trayectoria en las selecciones. Eso en conjunto con este cuerpo técnico, a mí personalmente me da mucha confianza”.

¿Cómo está River en las tablas?

El equipo de Marcelo Gallardo perdió terreno en los últimos partidos al haber cosechado cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. En la tabla de la Zona B se encuentra en la quinta posición con 18 puntos y quedó a tres de San Lorenzo, el cuarto. En lo que respecta a la anual, River está tercero con 49 unidades, una menos que Boca y siete menos que Rosario Central.

Los 9 jugadores de River que recuperó Marcelo Gallardo para enfrentar a Talleres

Los 9 jugadores de River que recuperó Marcelo Gallardo para enfrentar a Talleres

River piensa en Talleres: la tajante postura de Marcelo Gallardo con Enzo Pérez

River piensa en Talleres: la tajante postura de Marcelo Gallardo con Enzo Pérez

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

jpasman
toti pasman

"Está todo bien con el Flaco López, pero el tercer 9 de la Selección tenía que ser Mateo Retegui y Scaloni lo subestimó"

