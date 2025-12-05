Zanetti habló de la única selección del Bombo 3 que quisiera evitar para Argentina en el sorteo del Mundial 2026: “Números impresionantes”

Las horas previas al sorteo de los doce grupos del Mundial de 2026 transcurren entre las conjeturas de los rivales que podrían tocarle a cada una de las 48 selecciones que participarán del certamen que tendrá a Estados Unidos, México y Canadá como sedes.

Para la Selección Argentina que tendrá la presión extra de defender el título conquistado en Qatar en 2022 el rival más difícil, siendo cabeza de serie, podría surgir del Bombo 2, donde solo está descartada la posibilidad de enfrentar a Colombia, Uruguay y Ecuador por la prohibición de que compartan grupo representantes de la misma confederación, a excepción de UEFA. Así las cosas, el rival posible saldrá de entre Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

Pero hay en el Bombo 3, excluida para Argentina la posibilidad de jugar contra Paraguay, un equipo al que muchos preferirían evitar. Con Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica como posibilidades, fue Javier Zanetti, quien con La Albiceleste disputó los Mundiales de Francia en 1998 y Corea y Japón en 2002, quien eligió al seleccionado que preferiría evitar para el equipo de Scaloni.

“Una selección que yo evitaría es Noruega. La vi, porque estaba en el grupo con Italia, y ganó todo. La verdad que tienen un atacante como (Erling) Haaland que la está rompiendo, con números impresionantes. Es una selección que está con confianza. Son buenos físicamente, tienen jugadores de calidad y yo trataría de evitarla en este momento”, expresó el vicepresidente de Inter de Milán desde Washington, donde será invitado de lujo en el sorteo del Mundial 2026.

Seguro de que Argentina contará con Messi

Más allá que Lionel Messi sigue sin confirmar su presencia en el Mundial de 2026, manifestando sus intenciones de evaluar día a día cómo va sintiéndose para realmente poder ser importante para el equipo en caso de estar, Javier Zanetti dijo no tener dudas de que habrá sexta Copa del Mundo para el capitán.

“Ojalá sea su sexto Mundial, para todos nosotros y para la gente que ama el fútbol. Mañana va a jugar una final de MLS (con Inter Miami), pero yo creo que él internamente tendrá su cabeza y su corazón pendiente de este nuevo Mundial. No tengo dudas que nuestro capitán va a jugar”, manifestó.

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1 : Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria, Ecuador y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Paraguay, Túnez, Escocia, Costa de Marfil, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda + 4 del Repechaje UEFA + 2 del Repechaje FIFA.

