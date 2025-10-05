Jugador x Jugador de River vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2025

Franco Armani (5): El arquero de River alternó algunas intervenciones importantes con otras caracterizadas por la inseguridad. Podría haber hecho algo más en el primer gol de Rosario Central y dio algunos rebotes muy peligrosos hacia el medio.

Gonzalo Montiel (3): Otra presentación bastante floja del lateral derecho de River. No ofreció ninguna garantía en la contención, padeciendo los intentos del local por su sector. Rechazó hacia el medio en el gol de Malcorra y nunca pudo lastimar con sus escaladas.

Lucas Martínez Quarta (6): Arrancó el encuentro mostrándose firme en los duelos, tanto por arriba como por abajo. Luego, progresivamente, fue viéndose inmerso en un estado de nerviosismo colectivo que le jugó una mala pasada en la recta final del espectáculo.

Lautaro Rivero (6,5): Nuevamente y, pese a su juventud, jugó con mucho carácter y también con una gran personalidad. No se achicó a la hora del uno contra uno y estuvo preciso en las salidas con pelota. Le costó el segundo tiempo como a todo el equipo.

Marcos Acuña (4): Una vez más, extremadamente nervioso y al borde de la expulsión. Confrontó reiteradamente a los rivales y también al árbitro, sufriendo con algunos intentos de Di María por su sector y no pudiendo gravitar con sus proyecciones.

Giuliano Galoppo (3): Al igual que en el duelo frente a Racing por Copa Argentina, el mediocampista de River no estuvo a la altura de las exigencias. No logró ser importante ni en la contención ni en la generación de juego. Bastante desaparecido.

Juan Carlos Portillo (3): Venía disputando un partido con mucha intensidad, un gran despliegue y una notoria entrega. Sin embargo, con dos intervenciones plagadas de agresividad y nerviosismo, dejó a River con un hombre menos en el primer tiempo.

Juan Carlos Portillo disputando una pelota. (Foto: Getty)

Kevin Castaño (3): Buen despliegue, pero demasiado liviano durante toda su estadía en el campo de juego. Su presencia no terminó de ser importante en el tránsito de la medular, ya que perdió bastante más de lo que ganó y no logró ser continuo en la tenencia de la pelota. Llegó tarde a cerrar a Malcorra en el gol.

Juan Fernando Quintero (6,5): Como prácticamente siempre, el jugador más claro de River. Diseñó una maniobra fenomenal para abrir la cuenta, asistiendo de forma magistral a Borja. Con la inferioridad numérica, le costó hacerse dueño de la pelota.

Juan Fernando Quintero con el esférico. (Foto: Prensa River)

Facundo Colidio (4): La movilidad por todo el frente de ataque y los intentos de siempre, aunque realmente discontinuo y también irresoluto. No llevó peligro en prácticamente ningún momento y controló mal la pelota, facilitando el gol de Ibarra en el empate parcial de Rosario Central.

Miguel Borja (7): Una actuación interesante del ariete colombiano. Puso en ventaja a River tras una conexión con Quintero y una buena definición y llevó peligro en varias ocasiones, peleando contra la última línea rival, casi siempre en desventaja.

Ingresaron:

Milton Casco (5): Entró con la misión de controlar a Di María, pero lo cierto es que no pudo hacerlo en ningún momento. Poco y nada en el aspecto ofensivo.

Ignacio Fernández (5): Su ingreso le ofreció algo de tenencia de pelota a River. No se ocultó, pero tampoco le dio la claridad necesaria a la creación de juego.

Santiago Lencina (5): El objetivo de su aparición en el verde césped tenía que ver con ganancia en creatividad y frescura en los últimos metros, algo que no ofreció.

Juan Bautista Dadín (-): Entró en la recta final del espectáculo y no pudo hacer demasiado para torcer la historia más allá de una ocasión clara.

