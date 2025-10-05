El gol de Miguel Borja para River ante Rosario Central por el Torneo Clausura

Con conexión colombiana, River pegó primero en su encuentro ante Rosario Central. Apenas a los 10 minutos de un inicio jugado a todo ritmo, Juan Fernando Quintero frotó la lámpara y filtró una asistencia magistral para Miguel Ángel Borja, quien definió de primera al palo más cercano del arquero para abrir el marcador en el Gigante de Arroyito y, así, ponerle fin a su extensa sequía goleadora.

La jugada nació de una pared entre los propios colombianos en tres cuartos de cancha. Tras la descarga, Quintero amagó con abrir el juego hacia la banda, pero en un cambio de ritmo mental, metió un pase punzante para el “Colibrí”, quien fue el único que pareció adivinar sus intenciones. El delantero controló de forma notable y, sin dudar, abrió el pie para sorprender a Fatura Broun con un remate seco y preciso.

Sin dudas que el tanto conlleva un valor personal inconmensurable para Borja, ya que le permitió volver a festejar luego de nada menos que 15 partidos. Su último grito había sido el 13 de julio, en la victoria 3-1 de River sobre Platense por la primera fecha de este mismo torneo.

El VAR le ahogó el doblete a Borja

Ya con el encuentro 1-1 por el empate de Franco Ibarra para el “Canalla”, Borja confirmó su gran noche al marcar un segundo tanto que el VAR, con cierta polémica, terminó ahogando.

A los 30 minutos, tras una escapada mano a mano y un rebote fortuito en el área, el colombiano empujó la pelota a la red con el arco a su merced. No obstante, desde Ezeiza llamaron al árbitro y, tras la revisión, se anuló la jugada por una presunta posición adelantada de Facundo Colidio en la acción previa.

