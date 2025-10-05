Boca lo pasó a River: así quedó la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

Se desarrolla la undécima fecha del Torneo Clausura 2025 y los puntos en juego cada vez tienen más valor. Mientras los equipos buscan sumar para acomodarse hacia los octavos de final, un puñado de clubes tiene especial atención en lo que ocurre con la tabla anual.

En el caso de Boca Juniors, el Xeneize ansía volver a la Copa Libertadores en 2026 y esta vía de clasificación es su mejor chance de conseguirlo. La goleada por 5-0 de este domingo ante Newell’s Old Boys lo ayudó en esta lucha en la que también están Rosario Central y River Plate.

En el Gigante de Arroyito, los otros dos protagonistas de la tabla anual entregaron show en un partidazo que terminó en victoria por 2-1 para los locales. Así, el elenco dirigido por Ariel Holan se mantuvo en lo más alto en la carrera por los boletos a las copas internacionales.

Con los tres puntos de este domingo ante el Millonario, Rosario Central se escapó con 53 unidades, tres más que su escolta, ahora Boca Juniors. Detrás quedó River Plate con 49, ya en zona de clasificación a la fase preliminar de la Copa Libertadores, mientras que Argentinos Juniors se ubica cuarto con 48, hasta el momento en la Copa Sudamericana.

Así está la tabla anual

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 53 26 33:13 20 14 11 1 2 Boca Juniors (LIBERTADORES) 50 27 42:19 23 14 8 5 3 River Plate (FASE PREVIA – LIB) 49 27 39:20 19 13 10 4 4 Argentinos Juniors (SUDAMERICANA) 48 27 36:17 19 13 9 5 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 46 26 27:13 14 12 10 4 6 Tigre (SUDAMERICANA) 43 27 28:20 8 12 7 8 7 Huracán (SUDAMERICANA) 43 27 25:20 5 11 10 6 8 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 43 27 23:18 5 11 10 6 9 Barracas Central (SUDAMERICANA) 43 27 33:29 4 11 10 6 10 Lanús 40 27 24:20 4 10 10 7 11 Racing 39 26 36:28 8 12 3 11

La tabla del Torneo Clausura

