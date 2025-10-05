Es tendencia:
Boca lo pasó a River: así quedó la Tabla Anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

El Xeneize sumó tres puntos de oro, mientras que el Canalla se quedó con el mano a mano ante el Millonario.

Por Agustín Vetere

La tabla anual, al rojo vivo.
© GettyLa tabla anual, al rojo vivo.

Se desarrolla la undécima fecha del Torneo Clausura 2025 y los puntos en juego cada vez tienen más valor. Mientras los equipos buscan sumar para acomodarse hacia los octavos de final, un puñado de clubes tiene especial atención en lo que ocurre con la tabla anual.

En el caso de Boca Juniors, el Xeneize ansía volver a la Copa Libertadores en 2026 y esta vía de clasificación es su mejor chance de conseguirlo. La goleada por 5-0 de este domingo ante Newell’s Old Boys lo ayudó en esta lucha en la que también están Rosario Central y River Plate.

En el Gigante de Arroyito, los otros dos protagonistas de la tabla anual entregaron show en un partidazo que terminó en victoria por 2-1 para los locales. Así, el elenco dirigido por Ariel Holan se mantuvo en lo más alto en la carrera por los boletos a las copas internacionales.

Con los tres puntos de este domingo ante el Millonario, Rosario Central se escapó con 53 unidades, tres más que su escolta, ahora Boca Juniors. Detrás quedó River Plate con 49, ya en zona de clasificación a la fase preliminar de la Copa Libertadores, mientras que Argentinos Juniors se ubica cuarto con 48, hasta el momento en la Copa Sudamericana.

Así está la tabla anual

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)532633:132014111
2Boca Juniors (LIBERTADORES)502742:19231485
3River Plate (FASE PREVIA – LIB)492739:201913104
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)482736:17191395
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)462627:131412104
6Tigre (SUDAMERICANA)432728:2081278
7Huracán (SUDAMERICANA)432725:20511106
8San Lorenzo (SUDAMERICANA)432723:18511106
9Barracas Central (SUDAMERICANA)432733:29411106
10Lanús402724:20410107
11Racing392636:28812311

La tabla del Torneo Clausura

Cómo se juega la fecha 12

Con el Ogro Fabbiani como apuntado, los mejores memes de la paliza de Boca sobre Newell’s por el Torneo Clausura

Con el Ogro Fabbiani como apuntado, los mejores memes de la paliza de Boca sobre Newell’s por el Torneo Clausura

Tras la eliminación ante River, la decisión que tomaría Gustavo Costas con Marcos Rojo en Racing

Tras la eliminación ante River, la decisión que tomaría Gustavo Costas con Marcos Rojo en Racing

Lee también
Rosario Central le ganó a River en un partidazo clave por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Rosario Central le ganó a River en un partidazo clave por el Torneo Clausura

Costas cuestionó la roja a Maravilla Martínez: "Tenía que echar a los dos"
Copa Argentina

Costas cuestionó la roja a Maravilla Martínez: "Tenía que echar a los dos"

Así quedaron las semifinales de la Copa Argentina tras la clasificación de River
Copa Argentina

Así quedaron las semifinales de la Copa Argentina tras la clasificación de River

Gallardo hizo un fuerte reclamo tras la derrota de River: "Muchos callan"
River Plate

Gallardo hizo un fuerte reclamo tras la derrota de River: "Muchos callan"

