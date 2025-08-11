La filosa respuesta de Caruso Lombardi sobre el equipo más grande del fútbol argentino: “Los demás están en un segundo plano”

El fútbol argentino es tan pasional que, a pesar del paso de los años, hay una pregunta que tiene una respuesta diferente según quién la diga. Son muchos los equipos a lo largo del país, pero hay un grupo muy pequeño que son los más emblemáticos y eso no tiene discusión. Sin embargo, ante la consigna de cuál es el más grande, Ricardo Caruso Lombardi rompió el silencio.

Lo cierto es que el reconocido director técnico que pasó por diferentes equipos durante su extensa trayectoria que comenzó en las categorías más bajas y terminó en Primera División, se refirió al eterno debate que se mantiene en el ambiente. Y en su declaración fue tan tajante, que generó revuelo por su contundencia en la contestación ante la constante incógnita.

En una entrevista exclusiva con el canal de YouTube Dupla Técnica, fue consultado sobre dicho dilema. Lejos de esquivar la típica pregunta, el entrenador tenía una respuesta en el tintero que no dudó en sacarla a la luz y quedó resonando en el aire. “Los demás están en un segundo plano”, confesó Caruso con una leve pizca de autoritarismo y con mucha firmeza en sus palabras.

Sin embargo, en el mismo instante que expresó lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. En referencia al fin que tenía la incisiva consigna del entrevistador, Lombardi fue categórico en su veredicto personal. “No hay más grande acá, se divide todo entre River y Boca“, reveló con un tono terminante para dar finalización al dilema entre los dos más importantes del país.

Ricardo Caruso Lombardi, director técnico del fútbol argentino.

De esta manera, el histórico director técnico que marcó una época en el fútbol argentino se encargó de destacar la grandeza del Xeneize y del Millonario. No solo eso, sino que quitó del debate a los restantes equipos del país debido a que sostiene que la diferencia entre ellos es gigantesca, tal como reflejan la enorme mayoría de los indicadores que suelen utilizarse para medirlo.

El elogio de Caruso Lombardi a Miguel Merentiel

En la misma entrevista que lo resaltado recientemente, Ricardo fue consultado sobre el mejor jugador del fútbol argentino. Si bien en un principio se tomó varios segundos para analizar la pregunta y encontrar la respuesta adecuada, tras reflexionar sobre el elegido, no dudó en comunicarlo y en destacarle algunas cuestiones dentro del campo de juego y de su mentalidad.

“Miguel Merentiel”, contestó de forma rotunda. Pero luego optó por justificar su selección por sobre el resto y fue allí cuando explicó el motivo que lo llevó a quedarse con el uruguayo. “Me gusta mucho porque tiene amor propio y va a todas. Es uno de los jugadores que más me gusta dentro de los delanteros”, contó delante de la cámara el reconocido entrenador.

