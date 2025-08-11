La Fórmula 1 reconoció públicamente a Franco Colapinto en la previa del GP de los Países Bajos

Mientras el Campeonato está en su primera semana de descanso obligatorio y en vísperas de lo que será el Gran Premio de los Países Bajos el próximo 29 de agosto, la Fórmula 1 reconoció públicamente a Franco Colapinto. Mientras los focos están puestos en las vacaciones de cada uno de los integrantes de la división, el piloto argentino recibió un posteo que lo incluye dentro de un Top 5.

Mientras toda la actividad está frenada porque la principal categoría del automovilismo así lo determinó, el corredor albiceleste recibió una noticia positiva en medio de su inestable presente sobre la pista. Es que el hombre de Alpine no logra encontrar su mejor versión, los resultados son elocuentes, pero ahora podría estar ante una motivación más que importante.

Lo cierto es que la organización posteó una lista de los corredores argentinos que dieron más vueltas en la Fórmula 1 y Colapinto alcanzó el quinto lugar. De esta manera, el oriundo de Pilar se metió en un grupo selecto entre los deportistas albicelestes que fueron parte de la Máxima a lo largo de toda la historia y empieza a codearse con los más destacados.

El nuevo ranking está integrado por: Carlos Reutemann (6986), Juan Manuel Fangio (3022), José Froilán González (1296) y Gastón Mazzacane (1057). Inmediatamente después de estas figuras de renombre, aparece Franco Colapinto con un total de 853, lo que lo catapultó a ocupar la última posición de este Top 5 pero en constante avance por lo que pronto habrá novedades.

Esto se debe a la última actualización, luego de las 70 vueltas que completó en el reciente Gran Premio de Hungría, donde finalizó en el puesto 18 tras sufrir los graves errores de los mecánicos de la escudería francesa en la zona de boxes. A continuación del bonaerense, continúan: Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517), Onofre Marimón (428).

El posteo de la cuenta oficial de la Fórmula 1 en Instagram.

Hasta qué puesto puede llegar Colapinto

Debido a que restan completarse 10 fechas en el Campeonato de la Fórmula 1 para llegar al final de la temporada 2025, el total es de 600 vueltas pendientes. Claro que eso ocurriría únicamente en el hipotético caso de que complete en óptimas condiciones todos los circuitos que deben llevarse a cabo en la recta final al término de este parate obligatorio en la principal división.

En esa situación, Colapinto alcanzaría un total de 1453 giros, superando a José Froilán González y Gastón Mazzacane, y de esa manera se adueñaría del tercer puesto del listado. Solamente quedaría por detrás de Fangio y Reutemann, que son los dos máximos referentes que tiene Argentina en la Fórmula 1.

