La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de la final entre Racing y Estudiantes por el Torneo Clausura 2025

Solo queda un partido por delante en el Torneo Clausura 2025. Este sábado, Racing y Estudiantes de La Plata se verán las caras en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para disputar la final del certamen de este segundo semestre.

Se jugará el último de los 255 partidos de la competencia que inició con 30 equipos y ya solo tiene dos en carrera por el título. La Academia, de buen 2025, se enfrentará ante una de las sorpresas del semestre. Es que el Pincha entró a los Playoffs por la ventana, pero está a 90 minutos de coronarse.

En ese contexto, BOLAVIP le preguntó a la Inteligencia Artificial de Gemini su pronóstico para la definición en Santiago del Estero, con lujo de detalle y los autores de los tantos. La IA adelantó que habrá festejos para los de Gustavo Costas.

“Considerando que Racing suele ser un equipo de empuje ofensivo y Estudiantes un maestro del orden táctico y el contragolpe físico, predigo un partido de alta tensión y resultado ajustado. El pronóstico: Racing Club 2-1 Estudiantes. Es probable que sea un partido que se defina en los últimos minutos, donde la jerarquía individual pesará sobre la táctica”, analizó Gemini.

El desarrollo de la final entre Racing y Estudiantes

Minuto 28′ — Gol de Estudiantes de La Plata (0-1): El marcador lo abre Edwuin Cetré . Fiel a su estilo, el colombiano aprovecha un contragolpe por la banda izquierda, utiliza su potencia física para ganarle la posición al lateral de Racing y saca un remate cruzado e inatajable.

El marcador lo abre . Fiel a su estilo, el colombiano aprovecha un contragolpe por la banda izquierda, utiliza su potencia física para ganarle la posición al lateral de Racing y saca un remate cruzado e inatajable. Minuto 62′ — Gol de Racing Club (1-1): Llega el empate a través de Adrián “Maravilla” Martínez. Racing, volcado al ataque, consigue un centro tenso desde la izquierda. “Maravilla”, con su clásico olfato de goleador, anticipa a los centrales en el primer palo y desvía la trayectoria del balón para vencer al arquero.

Minuto 87′ — Gol de Racing Club (2-1): Cuando el partido parecía encaminarse al alargue, aparece nuevamente la jerarquía. Tras una jugada sucia en el área y una serie de rebotes, Maravilla Martínez captura una pelota suelta y define de media vuelta “mordido” pero efectivo.

