River Plate

River posó los ojos en un lateral de un grande del fútbol argentino

El Millonario busca renovar su plantel de cara al 2026 y se interesó en un futbolista que podría gritar campeón el próximo sábado.

Por Lautaro Toschi

Facundo Mura
Facundo Mura

Mientras los jugadores de River están de vacaciones, Marcelo Gallardo y la dirigencia trabajan en la conformación del plantel del próximo año. Aparecieron en carpeta varios nombres importantes para arribar, por algunos de ellos se avanzó, por otros se preparan ofertas y también están aquellos que interesan, pero todavía no se movieron fichas, como es el caso de Facundo Mura, lateral por derecha que se desempeña en Racing.

En Núñez saben que existe la posibilidad que Fabricio Bustos deje el club y, en caso que eso suceda, tendrán que ir a la carga por un futbolista para que compita con Gonzalo Montiel. A Gallardo le gusta Mura y se lo hizo saber a los dirigentes. En caso de avanzar, no será una negociación sencilla ya que en Racing quedó cierto recelo después de lo que fue toda la novela del pase de Maxi Salas.

Mura puede gritar campeón el sábado

El próximo sábado, a partir de las 21 horas, Racing y Estudiantes se verán las caras por la final del Torneo Clausura. El duelo se desarrollará en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El vencedor se ganará el derecho de enfrentar a Platense en San Nicolás el sábado 21 de diciembre por el Trofeo de Campeones.

Los números de Mura en Racing

Facundo Mura se formó en Estudiantes de La Plata y allí debutó en Primera División, luego pasó brevemente por Colón y en 2022 se produjo su arribo a Racing. Desde entonces lleva jugados 144 partidos en los que marcó 12 goles y brindó 15 asistencias. En la Academia acumuló nada más y nada menos que cuatro títulos.

Facundo Mura ante Boca. (Foto: Getty).

Enzo Pérez encaminó su llegada a un club argentino y lo tientan desde la MLS

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo busca a Facundo Mura para River ante la posible salida de Fabricio Bustos.
  • Racing y Estudiantes disputarán la final del Torneo Clausura este sábado en Santiago del Estero.
  • El ganador enfrentará a Platense por el Trofeo de Campeones el próximo 21 de diciembre.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

jpasman
toti pasman

Mientras Boca planifica la Libertadores 2026 con un Úbeda que no convence, la doble vara ante un River en Sudamericana no cierra

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

