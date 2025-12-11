Racing tiene la cabeza puesta en lo que será la final del Torneo Clausura, donde este sábado 13 de diciembre enfrentará a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero. Con las localidades agotadas, los directivos llegaron a un acuerdo con la seguridad y las autoridades municipales de Avellaneda para abrir el Cilindro y colocar una pantalla gigante para aquellos hinchas que no podrán asistir al norte del país.

Mientras se terminan de ultimar detalles, el plantel sigue entrenándose bajo las órdenes de Gustavo Costas, quien tiene un único objetivo: conseguir el torneo. Ni siquiera le interesa el premio que llegará en caso de lograr el título, que es la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. El DT desea con fervor lograr el campeonato y cortar la racha de 6 años sin festejos a nivel local.

Más allá de lo que hay en juego, para el entrenador llegaron las buenas noticias: Luciano Vietto dejó atrás el desgarro en el sóleo de la pierna derecha, el cual sufrió el pasado 8 de noviembre, ante Defensa y Justicia, y lo alejó de las canchas por más de un mes. Sin embargo, ahora está apto para retornar a las canchas.

Tras superar su quinta lesión en el año (distensión en el aductor izquierdo en marzo; sobrecarga en el gemelo derecho en mayo; lumbalgia en junio, molestia en el isquiotibial derecho en agosto y desgarro en el sóleo derecho en noviembre), el delantero cordobés sería parte de la convocatoria y, en ese caso, ocuparía un lugar entre los suplentes para que ingrese en el complemento, si es que Costas lo requiere.

Luciano Vietto, durante el entrenamiento. (Foto: Prensa Racing)

Los números de Luciano Vietto en 2025

A lo largo de todo el año, fueron 28 los partidos que afrontó con la camiseta de Racing: anotó cinco goles, aportó 3 asistencias y participó de 1.297 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

ver también El Pato Fillol retomó la escuela secundaria y aprobó su primer examen con 10

ver también Los 7 jugadores de Racing que se irían tras la final ante Estudiantes

DATOS CLAVES