Faltan casi 6 meses para la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (el partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Azteca). Por lo que ya el ambiente futbolístico, prácticamente, no piensa en otra cosa que en la edición número 23 del certamen más codiciado por el planeta, a pesar de que para los clubes queda un camino bastante extenso por recorrer tanto en competiciones locales como internacionales.

Así de claro lo expresó el Dibu Martínez, quien si bien cumple con su tarea en el Aston Villa, que busca meterse otra vez entre los primeros puestos de la Premier League (en pos de clasificarse a la Champions League de la próxima campaña) y llegar lo más lejos posible en la Europa League, su obsesión es seguir sumando títulos con el combinado nacional.

“Ganar títulos individuales o con mi club es como la frutilla del postre, pero el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección Argentina“, manifestó el marplatense, en una videollamada que le hicieron durante un evento organizado por la AFA en Nueva York.

Además, compartió sus sensaciones por defender el arco de la Selección Argentina: ”Cuando juego con la Selección siento que la pelota no entra. Tengo todo un país y a mi familia atrás”. Y en ese sentido, admitió que se ve con más chances de conseguir un buen resultado en el Mundial 2026, de lo que pensaba en la previa de Qatar 2022: ”Tengo más ilusión para este que lo que tenía en el anterior”.

Para cerrar, remarcó que llegará de la mejor forma a la competencia que se llevará a cabo en Norteamérica: “Lo mío va más allá. Tengo un físico privilegiado, puedo jugar a los dos días. Vas a jugar 60 partidos como si no hubiera un Mundial al final de la temporada, porque si no es difícil rendir al 100%”.

La temporada 2025/2026 del Dibu Martínez en el Aston Villa

La temporada 2025/2026 del Dibu Martínez en el Aston Villa no empezó de la mejor manera, por aquellos rumores de mercado en los que evidenció el deseo de tomar nuevos rumbos. No obstante, las semanas pasaron y volvió a ser protagonista en el equipo de Birmingham, que se coloca cuarto en la tabla de la Premier League (a 6 puntos del líder Arsenal) y es uno de los líderes en la clasificación de la Europa League con puntaje ideal.

Al respecto, el guardameta de 33 años acumula 14 presencias (11 por la liga inglesa y 3 por el torneo continental organizado por la UEFA), de las cuales mantuvo la valla invicta en 5. Recibió 11 goles.

