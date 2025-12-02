River inició gestiones para sacar a Santiago Ascacíbar de Estudiantes: todos los detalles

Tras la eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, River Plate está enfocado en el próximo año. A la espera de la confirmación sobre si disputará la Libertadores o la Sudamericana, Marcelo Gallardo pasa la escoba y busca refuerzos para afrontar la doble competencia en 2026.

En ese contexto, BOLAVIP pudo saber que Santiago Ascacíbar es una de las posibles incorporaciones para el Millonario en este mercado de pases de verano. El volante de Estudiantes de La Plata es del interés del Muñeco y la flamante dirigencia de Stéfano Di Carlo aprieta el acelerador por él.

El mediocampista del Pincha tiene solo un año por delante en su contrato y el Millonario avanza con esa ventaja. Hace 10 días fue el primer contacto entre la directiva del club de Núñez y el mediocampista. Este lunes hubo una reunión clave en el Estadio Más Monumental para acercarse a un acuerdo con el jugador.

Desde el entorno del mediocampista destacan como ‘muy viable’ a la operación. Así, el futbolista de 28 años, con pasado por Stuttgart, Hertha Berlín y Cremonese podría dejar de vestir la camiseta de Estudiantes para tener su segunda experiencia en un club del fútbol argentino.

Mientras tanto, los de Eduardo Domínguez se mantienen en la pelea por el Torneo Clausura 2025. Es que habrá clásico platense en semifinales, pero una derrota complicaría la continuidad de Ascacíbar en el club por contar con el mayor salario del plantel. De esa manera, Estudiantes se quedará sin chances de disputar competencias internacionales el próximo año, un duro golpe al presupuesto del plantel profesional.

Los números de Santiago Ascacíbar en 2025

El capitán del Pincha afrontó un total de 43 compromisos en lo que va del año, con más de 3600 minutos acumulados sobre el césped. Además, aportó 7 goles y repartió 2 asistencias.

