¿Hay pronóstico de lluvia para la definición de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi?

Pocas veces en la historia la Fórmula 1 llegó a una definición con tres pilotos con chances reales de ser campeón. Y si bien los posibles escenarios le dan la ventaja al actual líder del campeonato, Lando Norris (408), también Max Verstappen (396) y Oscar Piastri (392) tienen chances de consagrarse.

Es por ello que cada factor cuenta de cara a la definición, como ya lo demostaron las decisiones estratégicas equivocadas de McLaren en Qatar o sus fallos técnicos en Las Vegas. Sin embargo, en este caso, parece que el clima no será algo de lo que preocuparse en Yas Marina.

Norris y Verstappen son los dos principales candidatos al título.

De acuerdo a la predicción meteorológica, no se esperan lluvias, ni fuertes vientos ni altas temperaturas que puedan afectar el transcurrir normal del Gran Premio a lo largo de todo el fin de semana en Abu Dhabi.

“Las predicciones actuales para el fin de semana ubican la temperatura entre los 25 y 30 grados Celsius, con un viento de cola para las dos rectas principales y sin probabilidades de lluvia“, destaca el servicio meteorológico de los Emiratos Árabes Unidos.

Los horarios del Gran Premio de Abu Dhabi 2025 de la Fórmula 1

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 1: 6:30 horas

Prácticas Libres 2: 10:00 horas

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Prácticas Libres 3: 7:30 horas

Clasificación: 11:00 horas

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

Carrera: 10:00 horas

