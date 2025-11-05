La mejor hinchada argentina según Pablo Carrozza: “Voy a tener un quilombo bárbaro con lo que voy a decir”

No es extraño que alrededor del planeta se destaque la pasión del fútbol argentino. En cada cancha, los hinchas dejan el alma para alentar a sus equipos y la euforia y creatividad en cada popular es una marca registrada que pinta de pies a cabeza cómo se vive el deporte en estas latitudes.

En entrevista con Picado TV, Pablo Carrozza se animó a meterse en el debate sobre cuáles son los hinchas más destacados en este país y sorprendió al decantarse por uno de los denominados 5 grandes.

“Uf, la mejor hinchada del fútbol argentino… Voy a tener un quilombo bárbaro con lo que voy a decir”, comenzó el periodista que conduce en Sindicato Vencido y Carnaval Stream. Y luego se la jugó: “Hoy es la de San Lorenzo“.

“Porque es una hinchada que no se da por vencida ante una situación dónde le están tocando el culo. Es la primera hinchada que insultó a Macri, la primera hinchada que insultó a Milei. Es la hinchada que estuvo en Plaza de Mayo cuando tenían que estar en Plaza de Mayo”, se extendió sobre las razones de su elección por el Ciclón.

Además, aclaró que no es de sus clubes favoritos, pero le destacó ese aspecto: “Sabe la gente que no es el club al que le tengo más simpatía, pero que la hinchada de San Lorenzo esté presente cuando tiene que estar me parece que es motivo por lo menos para reconocerlo”.

Su lista de los grandes del fútbol argentino

En la misma entrevista, también sin pelos en la lengua, Carrozza ordenó a los principales equipos del medio local, pero perjudicó a San Lorenzo a nivel de logros sobre el campo de juego y su institución.

“Para mí Boca y River son muy grandes. Después hay otro pelotón en dónde están Independiente, Racing y Vélez. Más atrás está San Lorenzo. Para mi San Lorenzo es el octavo grande“, destacó Carrozza.

