Rodolfo D´Onofrio, contundente respecto a la continuidad de Marcelo Gallardo en River: “No se puede haber olvidado”

Cuando Rodolfo D´Onofrio asumió la presidencia de River, el director técnico del primer equipo era Ramón Díaz, pero apenas seis meses después, luego de ser campeón del Torneo Final y la Copa Campeonato, el Pelado dejó su cargo y el presidente debió tomar decisiones rápidas. Enzo Francescoli puso sobre la mesa el nombre de Marcelo Gallardo, quien por entonces tenía una breve experiencia en Nacional, pero la dirigencia confió y la jugada salió muy bien.

Fueron siete años y medio trabajando juntos en los que se ganaron títulos inolvidables. D´Onofrio dejó de ser presidente de River en 2021, pero el cariño de los hinchas está presente casi de manera permanente cuando pisa el Monumental. De hecho, en estos últimos días estuvo muy activo ya que apoyó a Stefano Di Carlo en su candidatura, se presentó a votar y recibió una ovación en cuanto lo hizo.

D´Onofrio habló de Marcelo Gallardo

En el acto se asunción de Stefano Di Carlo, Rodolfo D´Onofrio dialogó con TyC Sports, fue consultado por la continuidad de Marcelo Gallardo de cara al 2026 y su respuesta fue contundente: “Es una decisión de Gallardo y de quienes dirigen River. Si vos me preguntas a mí, después de siete años y medio de éxitos permanentes yo sé de la capacidad que tiene y del manejo que tiene de los grupos“.

Además, agregó: “No lo he visto últimamente, hace cinco o seis meses que no lo veo, pero supongo que no se puede haber olvidado. Estoy seguro que no le gusta perder como a ninguno de todos nosotros y es el que más lo debe sufrir. Primero pasemos todo lo que tenemos que pasar y después hablamos del 2026″.

Fuerte respaldo a Di Carlo

El ex presidente se refirió al flamante máximo mandatario y afirmó: “Di Carlo trabajó conmigo desde un primer momento. Va a ser un gran presidente, tiene una gran capacidad. Va a demostrar con el tiempo que es muy inteligente; realmente brillante. Hay que ayudar a que River tenga todo lo que siempre tuvo”.

D´Onofrio y Di Carlo. (Foto: @RodolfoDonofrio).

Un pedido a todo el mundo River

El próximo domingo, a partir de las 16.30 horas, River visitará a Boca por la fecha 15 del Torneo Clausura y D´Onofrio le hizo un pedido a todos los hinchas: “El momento ‘no bueno’ está clarísimo: no hay ningún hincha de River que pueda estar feliz con lo que está pasando. Tener un récord de partidos perdidos no le gusta a nadie. Sé que no le gusta a Marcelo, no le puede gustar a los jugadores, no me gusta a mí, no le gusta a nadie”.

“Sin dudas, es una gran oportunidad con Boca. Ojalá que los jugadores estén inspirados. En este momento hay que estar unidos, muy unidos. Hinchas, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, todos. Aunque no estemos en la cancha y lo miremos por TV, hay que ponerle energía positiva. Si todos le ponemos energía positiva les va a llegar a los jugadores”, completo D´Onofrio.

DATOS CLAVE

Ramón Díaz dejó su cargo como DT de River tras ganar el Torneo Final y Copa Campeonato .

dejó su cargo como DT de River tras ganar el . Rodolfo D´Onofrio apoyó la candidatura de Stefano Di Carlo en las recientes elecciones.

apoyó la candidatura de en las recientes elecciones. Marcelo Gallardo fue sugerido como DT por Enzo Francescoli después de la partida de Díaz.

