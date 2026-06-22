Alemania pierde a Nico Schlotterbeck por el resto del Mundial 2026: qué lesión tiene

El defensor alemán se lesionó ante Costa de Marfil y el parte médico confirmó que no jugará en lo que resta del certamen.

No hay buenas noticias para Alemania. Mientras desfila en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde ya logró la clasificación hacia los 16avos de final, sufre por la pérdida de uno de sus titulares: el defensor Nico Schlotterbeck.

En lo que fue la ajustada victoria frente a Costa de Marfil, los teutones padecieron la salida repentina del zaguero de Borussia Dortmund, quien recibió la asistencia médica para retirarse del campo de juego. Y luego de una serie de estudios, se confirmó el grado de su complicación física.

Por medio de un comunicado oficial, los Die Schwarzgelben anunciaron que Schlotterbeck sufrió una lesión del ligamento colateral medial en el tobillo izquierdo y que estará varios meses fuera de las canchas, tanto para el conjunto liderado tácticamente por Julian Nagelsmann como para Borussia Dortmund.

Hasta ahora, no se develó el grado de la lesión que padeció el oriundo de Waiblingen, pero se estima una recuperación de entre tres y seis semanas. Por lo tanto, su vuelta a las canchas será luego de la cita mundialista, más allá de cómo le vaya al seleccionado teutón.

Nico Schlotterbeck sufrió una lesión en su tobillo. (Alexander Hassenstein/Getty Images)

Fixture del Grupo E del Mundial 2026

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo E del Mundial 2026

DATOS CLAVES