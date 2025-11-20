Es tendencia:
Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

El equipo de Ángel Di María sumó estrella tras la confirmación de AFA del título validado por ser el líder de la tabla anual.

Por German García Grova

Rosario Central es el nuevo campeón del fútbol argentino. A falta de la definición del Torneo Clausura, que entró en su fase de playoffs y comenzará este fin de semana, la AFA anunció este jueves que el Canalla se consagró y sumó una nueva estrella a su escudo e historia al ser el primero que recibe el título de líder de la tabla anual.

Para el ente del fútbol argentino, el equipo de Ariel Holan, Ángel Di María y compañía fue confirmado como campeón de liga, y recibió el trofeo en la sede de Viamonte de la AFA. Ahora, el conjunto rosarino tendrá la posibilidad de luchar por dos títulos más en los próximos meses -además del Clausura- debido a que esta consagración le permitió a Central meterse a dos finales locales.

A priori, Rosario Central logró sostener la clasificación a la Supercopa Internacional, que aún no tiene confirmación oficial pero la intención de AFA es que se dipute el próximo año. En este caso, el rival sería el campeón del Trofeo de Campeones, que de momento se disputaría entre Platense (ganador del Apertura) y el campeón del Clausura.

Además, el Canalla y Platense serán protagonistas de una nueva final, que se daría en mayo del 2026 a modo de triangular y que tendrá a los campeones de tabla anual, Apertura y Clausura enfrentándose entre sí. El ganador de esta nueva final será el que acceda a la Supercopa Argentina, y enfrentará a Independiente Rivadavia por ser el campeón de la Copa Argentina.

El posteo de la Liga Profesional

En la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General.

También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025.

El posteo de Rosario Central tras ganar el título de la tabla anual 2025

ver también

Estuvieron presentes y recibieron el trofeo: el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun.

Las declaraciones de Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central

El mandamás de Rosario Central habló con el título en mano tras salir de AFA. Sin tapujos, Belloso explicó: “Es un plan que viene de varios años. Es un título que se suma de acá a futuro. Super merecido para un club como el nuestro. Nos llevamos una nueva estrella“. Además, añadió: “El Comité Ejecutivo ya venía planteando la posibilidad y en los últimos días tomó mayor fuerza”.

Así quedó la tabla anual, que le dio el título a Rosario Central

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIB)663240:162418122
2Boca Juniors (LIB)623252:23291886
3Argentinos (Rep. LIB)573242:22201697
4River (SUD)533241:241714117
5Racing (SUD)533242:291316511
6Riestra (SUD)523232:191313136
7San Lorenzo (SUD)513227:21613127
8Lanús (SUD)503233:24913118
9Tigre (SUD)493232:25713109
10Barracas Central493239:35412137
11Independiente473237:251212119
* Independiente Rivadavia (13°) clasificó a la Libertadores 2026 por ser campeón de la Copa Argentina
** Platense (22°) clasificó a la Libertadores 2026 por ser campeón del Torneo Apertura

german garcía grova
German García Grova

