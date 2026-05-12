River se prepara para afrontar el partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Apertura, pero también pone un ojo en lo que serán sus últimos compromisos por Copa Sudamericana, donde tendrá que recibir a Blooming y a Red Bull Bragantino.

En el certamen de Conmebol, en completa soledad, los dirigidos por Eduardo Coudet lideran el Grupo H. Pero así como en lo deportivo marchan por la buena senda, a la hora de cumplir con las reglas no andan muy bien. Y así lo hicieron notar las autoridades de la Unidad Disciplinaria, que sancionaron al Millonario con 15.000 dólares.

En el informe, destacan que la institución situada en el barrio porteño de Núñez infringieron las normas correspondientes a los Artículos 5.4.2 y 7.2.1 del Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2026, como así también el Artículo 27 del Código Disciplinario de la CONMEBOL. ¿A qué se refiere? Al incumplimiento en la delimitación de las zonas de entrada en calor, como así también por el uso de pirotecnia en las tribunas del Monumental.

Esto ocurrió en el compromiso frente a Carabobo, disputado el miércoles 15 de abril. Después de los análisis que hicieron las autoridades, decidieron dar a conocer las respectivas sanciones para todos los clubes que no cumplieron con las normas. Si bien esta suma de dinero se descontarán de los premios que Conmebol les otorga a los equipos por disputar los certámenes internacionales, hay que destacar que al cambio oficial, el importe asciende a un total de 20.774.640 pesos argentinos. Y en caso de reincidir, los castigos serán aún más severos.

El antecedente de River

No es la primera vez que Conmebol sanciona a River. En octubre de 2024, por el uso de pirotecnia en la recepción del equipo que, en aquel entonces, dirigía Marcelo Gallardo, los hinchas utilizaron en forma excesiva la pirotecnia y bengalas para cuando los futbolistas ingresaron al campo de juego en la revancha ante Atlético Mineiro, por la semifinal de la Copa Libertadores.

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Al quedar eliminado, la sanción debió cumplirla en la edición 2025 de la Copa Libertadores: allí tuvo una multa económica de 195.000 dólares y la clausura parcial o total de su estadio por un partido.

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