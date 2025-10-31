Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Argentino

Los 2 cambios reglamentarios que analiza la IFAB y cambiarían la dinámica del fútbol argentino

A partir del próximo año, se debatirán dos cambios que pueden ser trascendentales para los árbitros y el VAR. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Los 2 cambios reglamentarios que piensa la IFAB y cambiarían la dinámica del fútbol argentino
© Getty ImagesLos 2 cambios reglamentarios que piensa la IFAB y cambiarían la dinámica del fútbol argentino

A lo largo de la historia, el fútbol fue modificando su reglamento con el objetivo de mejorar y agilizar el juego. Al día de hoy, son 17 las normas que los árbitros deben hacer cumplir en cada partido. La International Board (IFAB), analiza hacer dos nuevas modificaciones que pueden generar un impacto en el fútbol argentino.

Luego de ver y analizar cada encuentro del fútbol actual, la entidad responsable de establecer y preservar las reglas anunció que debatirá dos cambios a partir de enero de 2026. En esta oportunidad, el foco estará puesto en el VAR y en las demoras intencionales de los futbolistas.

Revisión de segunda tarjeta amarilla

Desde el momento de su implementación, el VAR solo fue autorizado a intervenir en goles, penales y tarjetas rojas directas. Todas situaciones determinantes para el resultado de un partido. Sin embargo, a lo largo de estos años, se vieron varios errores de segundas tarjetas amarillas mal mostradas que derivaron en expulsiones injustas.

Si bien no está en los planes que se revisen todas las amonestaciones, se analiza la implementación de un chequeo VAR para una segunda amarilla. Esto evitará que el juez de campo pueda dar marcha atrás ante una roja injusta, permitiendo la intervención de la tecnología.

El mejor ejemplo está en el último partido protagonizado por Barracas Central y Boca. Al comienzo del juego, Nicolás Lamolina expulsó por doble amonestación a Iván Tapia por una infracción que no existió. Con esta regla, el juez podría revisar la situación y le permitiría al 10 del Guapo seguir en cancha.

Demoras en el juego

Otro aspecto que la IFAB quiere resolver es el de las demoras para poner la pelota en juego, sobre todo cuando se trata de un equipo que va ganando. Teniendo en cuenta el éxito de la nueva regla de 8 segundos para los arqueros, donde ahora se sanciona tiro de esquina si no suelta el balón antes de que se cumpla ese tiempo, intentarán aplicarlo en otras facetas.

Publicidad

La idea es implementar una normativa similar para los laterales y los saques de meta, para que los jugadores se vean obligados a realizarlos en un tiempo específico. Esto podría ponerle punto final a una “avivada” histórica del fútbol sudamericano y del argentino. Además, servirá para mejorar el promedio de tiempo neto de cada encuentro.

La tajante decisión de AFA con Nicolás Lamolina tras el polémico arbitraje en Barracas Central vs. Boca

ver también

La tajante decisión de AFA con Nicolás Lamolina tras el polémico arbitraje en Barracas Central vs. Boca

El Estadio Único de La Plata cambia de nombre a ‘Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo’

ver también

El Estadio Único de La Plata cambia de nombre a ‘Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo’

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
La sensata explicación de Filipe Luis del momento de los equipos argentinos en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La sensata explicación de Filipe Luis del momento de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

El alivio de Boca y River por el Mundial de Clubes 2029: por qué los beneficia la eliminación de Racing
Copa Libertadores

El alivio de Boca y River por el Mundial de Clubes 2029: por qué los beneficia la eliminación de Racing

El llamativo posteo del Diablito Echeverri tras no jugar en Bayer Leverkusen
Fútbol europeo

El llamativo posteo del Diablito Echeverri tras no jugar en Bayer Leverkusen

Los elogios de Matías Almeyda a Julián Álvarez antes de enfrentar al Atlético de Madrid con Sevilla: “Lo tiene todo”
Fútbol europeo

Los elogios de Matías Almeyda a Julián Álvarez antes de enfrentar al Atlético de Madrid con Sevilla: “Lo tiene todo”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo