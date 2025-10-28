Mientras la Selección Argentina se prepara para defender el título en el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino planea el futuro y acaba de designar a La Plata como la nueva casa del combinado Albiceleste. Chiqui Tapia anunció esta modificación tras la clasificación de los de Lionel Scaloni a la cita del próximo año.

Como parte del plan de modernización del recinto bonaerense, este martes la AFA aprobó un nuevo cambio en la Asamblea Extraordinaria llevada a cabo en el Predio Lionel Andrés Messi que el organismo posee en Ezeiza.

A partir de ahora, el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona pasará a llamarse Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo, tal como decidieron los asambleistas presentes en el predio.

“El Estadio de La Plata pasará a llamarse ‘Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo’, si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina, mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina”, anunció Tapia.

Cabe recordar que el nombre del astro argentino se había agregado al nombre del estadio platense durante 2020, luego de su fallecimiento ese año. Ahora, además de Maradona, la cancha llevará también el nombre de todos los campeones del mundo con la Albiceleste.

El Estadio Único vuelve a estar en la órbita del fútbol

Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad para 53 mil espectadores y fue escenario de grandes eventos musicales, como el regreso de Los Piojos y recitales de La Renga. La última vez que abrió sus puertas fue para organizar el Festival de la cerveza, celebrado en mayo.

En cambio, su relación con el fútbol se encuentra un tanto oxidada. No acoge un partido desde mediados de 2023, cuando ofició de sede para el Mundial Sub 20 realizado en el país. Sin embargo, la idea es que esta extensa inactividad empiece a revertirse durante los próximos meses.

