Es tendencia:
logotipo del encabezado
AFA

El Estadio Único de La Plata cambia de nombre a ‘Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo’

La cancha bonaerense sumará un guiño a los campeones de Qatar 2022 a su nombre oficial.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Nuevo nombre para el Estadio Único.
© GettyNuevo nombre para el Estadio Único.

Mientras la Selección Argentina se prepara para defender el título en el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino planea el futuro y acaba de designar a La Plata como la nueva casa del combinado Albiceleste. Chiqui Tapia anunció esta modificación tras la clasificación de los de Lionel Scaloni a la cita del próximo año.

Como parte del plan de modernización del recinto bonaerense, este martes la AFA aprobó un nuevo cambio en la Asamblea Extraordinaria llevada a cabo en el Predio Lionel Andrés Messi que el organismo posee en Ezeiza.

A partir de ahora, el Estadio Único de La Plata Diego Armando Maradona pasará a llamarse Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo, tal como decidieron los asambleistas presentes en el predio.

“El Estadio de La Plata pasará a llamarse ‘Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo’, si todos están de acuerdo, y no solo será la casa de las selecciones juveniles, femenina, mayor, sino que también se podrán jugar instancias definitorias de los torneos de la Liga y la Copa Argentina”, anunció Tapia.

Cabe recordar que el nombre del astro argentino se había agregado al nombre del estadio platense durante 2020, luego de su fallecimiento ese año. Ahora, además de Maradona, la cancha llevará también el nombre de todos los campeones del mundo con la Albiceleste.

El Estadio Único vuelve a estar en la órbita del fútbol

Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad para 53 mil espectadores y fue escenario de grandes eventos musicales, como el regreso de Los Piojos y recitales de La Renga. La última vez que abrió sus puertas fue para organizar el Festival de la cerveza, celebrado en mayo.

Publicidad

En cambio, su relación con el fútbol se encuentra un tanto oxidada. No acoge un partido desde mediados de 2023, cuando ofició de sede para el Mundial Sub 20 realizado en el país. Sin embargo, la idea es que esta extensa inactividad empiece a revertirse durante los próximos meses.

DATOS CLAVE

  • La AFA aprobó el cambio de nombre del Estadio Único de La Plata en la Asamblea Extraordinaria de Ezeiza.
  • El estadio pasará a llamarse Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo, según anunció Tapia.
  • El nombre del astro argentino Diego Armando Maradona se había agregado al estadio platense tras su fallecimiento en 2020.
El Banco Central lanzará una moneda para celebrar el Mundial 2026 con homenaje al gol de Maradona a los ingleses

ver también

El Banco Central lanzará una moneda para celebrar el Mundial 2026 con homenaje al gol de Maradona a los ingleses

¿Se enoja Lionel Scaloni? No habrá doble fecha FIFA y la Selección Argentina pierde una chance

ver también

¿Se enoja Lionel Scaloni? No habrá doble fecha FIFA y la Selección Argentina pierde una chance

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Jugó 3 Mundiales, fue considerado el mejor de la historia de su país y se implantó pelo para terminar con su calvario: “Ha sido emocionante”
Fútbol Internacional

Jugó 3 Mundiales, fue considerado el mejor de la historia de su país y se implantó pelo para terminar con su calvario: “Ha sido emocionante”

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre Racing y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores
Copa Libertadores

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre Racing y Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

La decisión de Barcelona con Lamine Yamal tras su deslucido partido ante Real Madrid
Fútbol europeo

La decisión de Barcelona con Lamine Yamal tras su deslucido partido ante Real Madrid

Podría usarse en el Mundial 2026: IFAB propuso un cambio revolucionario en el reglamento del VAR
Fútbol Internacional

Podría usarse en el Mundial 2026: IFAB propuso un cambio revolucionario en el reglamento del VAR

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo