San Lorenzo sumó a su tercer refuerzo con el fichaje de un campeón del mundo

Mientras los dirigentes de San Lorenzo continúan subsanando las deudas para levantar las inhibiciones por las que FIFA no permite la inscripción de los refuerzos, Damián Ayude recibe algunas caras nuevas. Los primeros en arribar al club, como fueron los casos de Mauricio Cardillo y Gregorio Rodríguez, ya fueron habilitados, y ahora concretaron la incorporación de otro jugador.

El tercer refuerzo fue campeón del mundo con el seleccionado uruguayo Sub 20 en 2023, y viene de jugar en Banfield, donde estuvo a préstamo desde Peñarol, club dueño de su pase, del que quedó en libertad de acción y con la ficha en su poder: el lateral izquierdo Mathías De Ritis.

A sus 22 años, el montevideano ya se realizó la revisión médica para firmar su contrato con el Cuervo hasta el 31 de diciembre de 2026 y tendrá opción de compra, de la cual aún no se develó el importe que desembolsaría la institución en caso de querer ejecutarla a fin de año.

Para reemplazar a Elías Báez, que está muy cerca de partir hacia el exterior, los directivos fueron detrás de De Ritis, a quien consideran con mucha proyección tras haberse formado en el Manya, que ya conoce el fútbol argentino y que lució la camiseta de los seleccionados juveniles.

Mathías De Ritis, que ganó el Mundial Sub 20 en 2023, es nuevo refuerzo de San Lorenzo. (Getty Images)

Las estadísticas de Mathías De Ritis

A lo largo de su corta carrera, donde ya fue campeón de la Copa Libertadores y el Mundial Sub 20, tanto en 2022 como en 2023, Matías De Ritis afrontó un total de 40 partidos entre sus pasos por Peñarol y Banfield: convirtió dos goles, fue amonestado en ocho ocasiones, recibió una expulsión y disputó 3.114 minutos.

