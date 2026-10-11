Los cinco equipos que pueden irse a la Primera Nacional por tabla anual tras el descenso de Estudiantes de Río Cuarto

La derrota contra River dejó sin chances de salvación al humilde equipo cordobés. Ahora, resta un solo cupo de descenso y cuatro fechas en el Clausura.

Así como subió, bajó. Estudiantes de Río Cuarto no pudo hacer pie en Primera División y consumó su descenso a la Primera Nacional el pasado sábado tras perder por 1 a 0 contra River en el Monumental.

La pobre campaña hasta el momento del equipo cordobés le hizo perder la categoría mediante los promedios con cuatro fechas por disputarse, ya que se generó una tendencia irreversible incluso si llega a ganar los últimos compromisos que le quedan en el Torneo Clausura. Los 11 puntos conseguidos en 28 fechas le dieron un promedio de 0.392, número ampliamente inferior al de Aldosivi, su competidor más cercano.

Definido el equipo que descenderá esta temporada por promedios, ahora resta la carrera por saber quien perderá la categoría por tabla anual. El último en este ítem también es Estudiantes de Río Cuarto, por lo que el descenso lo marcará el anteúltimo de esta tabla.

En este contexto, ya son 24 los equipos de la A que se salvaron matemáticamente del descenso, por lo que solo restan cinco en carrera. Uno solo de ellos acompañará al León del Imperio a la Primera Nacional del año próximo.

Los cinco equipos que aún pueden descender

El que más complicado está es Aldosivi, quien estaría descendiendo si el Clausura llegara a su fin hoy mismo. El conjunto marplatense tiene 16 puntos en la anual y le restan 12 en juego. Por ende, solo los equipos que poseen 28 unidades o menos en la tabla siguen con chances de irse a la B.

Aldosivi, el más complicado con el descenso por tabla anual

Publicidad

Dentro de ese grupo aparecen, lógicamente, Aldosivi con 16 puntos, Deportivo Riestra con 23 puntos, Central Córdoba con 26 puntos, Platense con 26 puntos y Atlético Tucumán con 28 puntos.

El Calamar puede asegurar su continuidad en primera este mismo domingo si le gana el clásico a Argentinos Juniors y tanto el Decano como el Ferroviario pueden hacer lo propio la fecha siguiente. Aldosivi es el que más complicado está, ya que deberá sacar casi el 100% de los puntos que le quedan para soñar con la permanencia.

La Tabla Anual 2026

Independiente Rivadavia – 52 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Boca Juniors – 51 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 50 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Rosario Central – 47 puntos – COPA SUDAMERICANA Estudiantes LP – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 45 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 45 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Gimnasia de La Plata – 45 puntos Defensa y Justicia – 43 puntos Lanús – 41 puntos Huracán – 41 puntos Independiente – 41 puntos Barracas Central – 39 puntos Sarmiento – 38 puntos Gimnasia (M) – 36 puntos Unión – 34 puntos Talleres – 34 puntos San Lorenzo – 34 puntos Tigre – 32 puntos Racing – 32 puntos Newell’s – 32 puntos Banfield – 31 puntos Atlético Tucumán – 28 puntos Platense – 26 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 16 puntos – DESCENSO Estudiantes (RC) – 11 puntos – DESCENDIÓ POR PROMEDIOS