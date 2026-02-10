Es tendencia:
Boca Juniors

Boca sondeó a un ex River y recibió una tajante respuesta

El Xeneize no se retira del mercado de pases y busca sumar refuerzos, aunque para eso deberá liberar un cupo con una salida.

Por Lautaro Toschi

Juan Román Riquelme
Sobre el final del mercado de pases, Boca se movió fuerte y contrató a Ángel Romero, Santiago Ascacibar y a Edwuin Cetré. Pese a que el libro de pases ya esté cerrado en Argentina, si un club vende o presta al extranjero, se abrirá un cupo extra para contratar hasta el 10 de marzo. Juan Román Riquelme pretende realizar al menos una o dos incorporaciones más y va por un volante creativo y un delantero de área.

En las últimas horas se dio a conocer que Boca inició conversaciones por Benjamín Rollheiser, el futbolista ofensivo que se fue mal de River y actualmente se desempeña en Santos de Brasil. No es la primera vez que el Xeneize fue a la carga por él y la respuesta siempre fue la misma.

¿Por qué se descartó rápidamente la posibilidad de contratar a Rollheiser?

En Boca consideraron sumamente elevado el monto que pidió Santos por Rollheiser: 15 millones de dólares. Contemplando que los de la Ribera tuvieron siempre conversaciones en este mercado en pases que rondaron entre los 5 y 6 millones de dólares, una cifra como la que pidió el Peixe pareció imposible y las conversaciones se interrumpieron.

La problemática salida de Rollheiser de River

A fines de 2021, Benjamín Rollheiser salió campeón con River del Trofeo de Campeones, pero ante la negativa de extender su contrato -el cual terminaba a mediados de 2022- la dirigencia de los de Núñez optó por dejarlo sin jugar y así fue que a mitad de año se fue con el pase en su poder. Pasó por Benfica y luego llegó a Santos, donde juega actualmente.

Benjamín Rollheiser. (Foto: Getty).

Boca presentó su nueva tercera camiseta

¿Qué posiciones buscaría reforzar Boca?

Para que Boca pueda contratar más jugadores necesita que haya salidas. Nicolás Orsini y Juan Ramírez se entrenan apartados del grupo y, en caso de emigrar, el Xeneize tendría cupos para incorporar. El club podría forzar una salida de alguno de ellos o de los dos para ir por un volante creativo y por un delantero de área.

DATOS CLAVE

  • Ángel Romero, Ascacibar y Cetré son los nuevos refuerzos oficiales de Boca Juniors.
  • El club tiene hasta el 10 de marzo para sumar incorporaciones tras ventas al extranjero.
  • Santos tasó el pase de Benjamín Rollheiser en 15 millones de dólares, cifra considerada inalcanzable.
Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

El festejo del Pity Martínez en el vestuario de Tigre fue una falta de respeto a los hinchas de River

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

