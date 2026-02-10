Boca sondeó a un ex River y recibió una tajante respuesta

Sobre el final del mercado de pases, Boca se movió fuerte y contrató a Ángel Romero, Santiago Ascacibar y a Edwuin Cetré. Pese a que el libro de pases ya esté cerrado en Argentina, si un club vende o presta al extranjero, se abrirá un cupo extra para contratar hasta el 10 de marzo. Juan Román Riquelme pretende realizar al menos una o dos incorporaciones más y va por un volante creativo y un delantero de área.

En las últimas horas se dio a conocer que Boca inició conversaciones por Benjamín Rollheiser, el futbolista ofensivo que se fue mal de River y actualmente se desempeña en Santos de Brasil. No es la primera vez que el Xeneize fue a la carga por él y la respuesta siempre fue la misma.

¿Por qué se descartó rápidamente la posibilidad de contratar a Rollheiser?

En Boca consideraron sumamente elevado el monto que pidió Santos por Rollheiser: 15 millones de dólares. Contemplando que los de la Ribera tuvieron siempre conversaciones en este mercado en pases que rondaron entre los 5 y 6 millones de dólares, una cifra como la que pidió el Peixe pareció imposible y las conversaciones se interrumpieron.

La problemática salida de Rollheiser de River

A fines de 2021, Benjamín Rollheiser salió campeón con River del Trofeo de Campeones, pero ante la negativa de extender su contrato -el cual terminaba a mediados de 2022- la dirigencia de los de Núñez optó por dejarlo sin jugar y así fue que a mitad de año se fue con el pase en su poder. Pasó por Benfica y luego llegó a Santos, donde juega actualmente.

Benjamín Rollheiser.

¿Qué posiciones buscaría reforzar Boca?

Para que Boca pueda contratar más jugadores necesita que haya salidas. Nicolás Orsini y Juan Ramírez se entrenan apartados del grupo y, en caso de emigrar, el Xeneize tendría cupos para incorporar. El club podría forzar una salida de alguno de ellos o de los dos para ir por un volante creativo y por un delantero de área.

