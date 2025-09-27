Los mejores memes de la derrota de Boca ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025

Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors cayó por 2-1 ante Defensa y Justicia en su visita a Florencio Varela. Abiel Osorio marcó los dos tantos para el conjunto local, mientras que Leandro Paredes anotó el empate transitorio.

El elenco de azul y oro no contó con la presencia de Miguel Ángel Russo en Florencio Varela luego de su internación durante la semana. En su lugar estuvo su asistente, Claudio Úbeda. La presencia de Sifón provocó una ola de memes durante la antesala al partido.

Durante los primeros 45 minutos, el poco caudal de juego y de acciones de peligro en el encuentro hicieron que los hinchas se burlaran de ello en las redes sociales. Y todo se extendió hacia un flojo segundo tiempo.

La acción creció en el final del complemento, cuando Abiel Osorio abrió la cuenta a través de un penal producto de un grave error de Agustín Marchesín. Leandro Paredes, por la misma vía, reestableció el empate, pero el propio Osorio sentenció la victoria para los locales ante otra floja reacción del arquero de Boca.

