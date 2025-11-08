Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Este sábado 8 de noviembre, Racing recibe a Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Clausura, donde los dirigidos por Gustavo Costas necesitan de un triunfo, prácticamente de forma obligatoria, para poder meterse en la zona de clasificación a los Playoffs, pero también para tener mayores chances de acceder a las copas internacionales del próximo año.

Los de Florencio Varela, comandados por Mariano Soso, no tienen chances de llegar a los certámenes internacionales que se afrontarán en 2026, pero en la Zona A mantienen la misma cantidad de puntos (19) que su rival de esta tarde. Por eso mismo, también necesitan imperiosamente conseguir una victoria.

Más allá de lo que respecta a lo deportivo, hay una cuestión que llama poderosamente la atención: el Estadio Presidente Perón está completamente vacío. El partido se disputa a puertas cerradas, ya que los hinchas no pueden acceder a las instalaciones. Y hay una razón.

Desde la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte le comunicaron a Racing que le aplicaron una suspensión de tres partidos por el uso de la pirotecnia en el encuentro frente a Flamengo, correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores. Al ser reincidentes, ya que un año antes hicieron lo mismo ante Corinthians, por la Copa Sudamericana, la sanción fue mayor porque en aquel entonces solo tuvo un partido con el 50% del aforo.

La sanción de Conmebol

Así como desde APreViDe le aplicaron una fuerte sanción a Racing, por el momento, los miembros de la Conmebol todavía no expidieron su veredicto, ya que se encuentran a la espera de lo que ocurra con el club de Avellaneda en torno a la clasificación hacia los torneos internacionales.

Más allá de la cantidad de partidos que la Confederación Sudamericana de Fútbol suspenderá a la Academia, también habría una multa económica, tal como ocurrió en 2024, donde se le descontaron U$S 140.000 de los premios que otorgaron por la disputa del certamen internacional.

