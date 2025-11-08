Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Por qué Racing juega sin público ante Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Por la fecha 15 del Torneo Clausura, la Academia no cuenta con la presencia de sus hinchas.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Racing enfrenta a Defensa y Justicia sin la presencia de sus hinchas.
© Getty ImagesRacing enfrenta a Defensa y Justicia sin la presencia de sus hinchas.

Este sábado 8 de noviembre, Racing recibe a Defensa y Justicia por la fecha 15 del Torneo Clausura, donde los dirigidos por Gustavo Costas necesitan de un triunfo, prácticamente de forma obligatoria, para poder meterse en la zona de clasificación a los Playoffs, pero también para tener mayores chances de acceder a las copas internacionales del próximo año.

Los de Florencio Varela, comandados por Mariano Soso, no tienen chances de llegar a los certámenes internacionales que se afrontarán en 2026, pero en la Zona A mantienen la misma cantidad de puntos (19) que su rival de esta tarde. Por eso mismo, también necesitan imperiosamente conseguir una victoria.

Más allá de lo que respecta a lo deportivo, hay una cuestión que llama poderosamente la atención: el Estadio Presidente Perón está completamente vacío. El partido se disputa a puertas cerradas, ya que los hinchas no pueden acceder a las instalaciones. Y hay una razón.

Desde la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte le comunicaron a Racing que le aplicaron una suspensión de tres partidos por el uso de la pirotecnia en el encuentro frente a Flamengo, correspondiente a las semifinales de la Copa Libertadores. Al ser reincidentes, ya que un año antes hicieron lo mismo ante Corinthians, por la Copa Sudamericana, la sanción fue mayor porque en aquel entonces solo tuvo un partido con el 50% del aforo.

La sanción de Conmebol

Así como desde APreViDe le aplicaron una fuerte sanción a Racing, por el momento, los miembros de la Conmebol todavía no expidieron su veredicto, ya que se encuentran a la espera de lo que ocurra con el club de Avellaneda en torno a la clasificación hacia los torneos internacionales.

Publicidad
El histórico recibimiento de los hinchas de Racing en la previa del partido ante Flamengo por la Copa Libertadores

ver también

El histórico recibimiento de los hinchas de Racing en la previa del partido ante Flamengo por la Copa Libertadores

Fue citado por Scaloni a Argentina, lo ficharon en 15 millones de la Premier League y quiere jugar en Racing: “Milito me tiene que llamar”

ver también

Fue citado por Scaloni a Argentina, lo ficharon en 15 millones de la Premier League y quiere jugar en Racing: “Milito me tiene que llamar”

Más allá de la cantidad de partidos que la Confederación Sudamericana de Fútbol suspenderá a la Academia, también habría una multa económica, tal como ocurrió en 2024, donde se le descontaron U$S 140.000 de los premios que otorgaron por la disputa del certamen internacional.

DATOS CLAVES

  • Racing recibe a Defensa y Justicia este sábado 8 de noviembre por la fecha 15 del Clausura.
  • Racing necesita el triunfo para entrar en zona de Playoffs y clasificar a Copas Internacionales.
  • El Estadio Presidente Perón está vacío por una sanción de tres partidos por uso de pirotecnia.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
La decisión de Gustavo Costas después que Milito le ofrezca públicamente continuar en Racing
Fútbol Argentino

La decisión de Gustavo Costas después que Milito le ofrezca públicamente continuar en Racing

Nuevo revés para Racing: la dura sanción por el recibimiento ante Flamengo
Fútbol Argentino

Nuevo revés para Racing: la dura sanción por el recibimiento ante Flamengo

Racing, afuera: así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Racing, afuera: así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura

Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie
Mundial 2026

Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo